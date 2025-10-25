УКР
Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

шахед

Ввечері суботи, 25 жовтня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

БпЛА на Павлоград з півночі, - повідомлялося о 16:39.

нова група БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курсом на південний захід, - повідомлялося о 17:39.

група БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 20:09.

група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід, - повідомлялося о 21:05.

БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 21:21.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 22:19 ПС повідомили:

  • БпЛА на Чернігівщині, курсом на південний-захід.
  • БпЛА на Харківщині, курсом на південь.

БпЛА на півночі Запоріжжя, курсом на північний-схід, - повідомлялося о 22:24. 

"...група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід, - https://t.me/kpszsu/45575 повідомлялося о 21:05..." - все що не збили на Чернігівщині чекайте на заході.... Коли? Час не вказали!
25.10.2025 22:06 Відповісти
Судячи з усього, то будуть атакувати Чернігів, бо кружляють навколо нього. Там якраз прем'єрка хвалилась, що в Чернігові вже відновили електропостачання...
25.10.2025 22:26 Відповісти
в Чернігові уже є вибухи!((((((
25.10.2025 22:31 Відповісти
Mета російських ударів - зруйнувати українську електроенергетику та газову інфраструктуру, щоб поставити країну в катастрофічне становище напередодні зими.

За словами експертів, основне завдання таких щоденних атак - придушити волю простих українців до захисту своєї держави, а також паралізувати основні галузі виробництва.
25.10.2025 22:29 Відповісти
За словами аналітиків, і Москва, і Київ розглядають атаки на енергетичну інфраструктуру як один із надійних способів швидше вирішити війну, що триває майже чотири роки.
25.10.2025 22:32 Відповісти
4??
25.10.2025 22:54 Відповісти
 
 