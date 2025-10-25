Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 25 жовтня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

БпЛА на Павлоград з півночі, - повідомлялося о 16:39.

нова група БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курсом на південний захід, - повідомлялося о 17:39.

група БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 20:09.

група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід, - повідомлялося о 21:05.

БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 21:21.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 22:19 ПС повідомили:

БпЛА на Чернігівщині, курсом на південний-захід.

БпЛА на Харківщині, курсом на південь.

БпЛА на півночі Запоріжжя, курсом на північний-схід, - повідомлялося о 22:24.

