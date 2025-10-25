1 420 6
Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 25 жовтня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
БпЛА на Павлоград з півночі, - повідомлялося о 16:39.
нова група БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курсом на південний захід, - повідомлялося о 17:39.
група БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 20:09.
група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід, - повідомлялося о 21:05.
БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 21:21.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
О 22:19 ПС повідомили:
- БпЛА на Чернігівщині, курсом на південний-захід.
- БпЛА на Харківщині, курсом на південь.
БпЛА на півночі Запоріжжя, курсом на північний-схід, - повідомлялося о 22:24.
За словами експертів, основне завдання таких щоденних атак - придушити волю простих українців до захисту своєї держави, а також паралізувати основні галузі виробництва.