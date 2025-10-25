Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 25 октября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

БпЛА на Павлоград с севера, - сообщалось в 16:39.

новая группа БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курсом на юго-запад, - сообщалось в 17:39.

группа БпЛА на Донетчине, курсом на Днепропетровщину, - сообщалось в 20:09.

группа БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад, - сообщалось в 21:05.

БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину, - сообщалось в 21:21.

Обновление по движению вражеских дронов

В 22:19 ВС сообщили:

БпЛА на Черниговщине, курсом на юго-запад.

БпЛА на Харьковщине, курсом на юг.

БпЛА на севере Запорожья, курсом на северо-восток, сообщалось в 22:24.

