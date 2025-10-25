1 171 6
Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 25 октября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
БпЛА на Павлоград с севера, - сообщалось в 16:39.
новая группа БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курсом на юго-запад, - сообщалось в 17:39.
группа БпЛА на Донетчине, курсом на Днепропетровщину, - сообщалось в 20:09.
группа БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад, - сообщалось в 21:05.
БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину, - сообщалось в 21:21.
Обновление по движению вражеских дронов
В 22:19 ВС сообщили:
- БпЛА на Черниговщине, курсом на юго-запад.
- БпЛА на Харьковщине, курсом на юг.
БпЛА на севере Запорожья, курсом на северо-восток, сообщалось в 22:24.
За словами експертів, основне завдання таких щоденних атак - придушити волю простих українців до захисту своєї держави, а також паралізувати основні галузі виробництва.