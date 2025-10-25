РУС
Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 25 октября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

БпЛА на Павлоград с севера, - сообщалось в 16:39.

новая группа БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курсом на юго-запад, - сообщалось в 17:39.

группа БпЛА на Донетчине, курсом на Днепропетровщину, - сообщалось в 20:09.

группа БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад, - сообщалось в 21:05.

БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину, - сообщалось в 21:21.

Обновление по движению вражеских дронов

В 22:19 ВС сообщили:

  • БпЛА на Черниговщине, курсом на юго-запад.
  • БпЛА на Харьковщине, курсом на юг.

БпЛА на севере Запорожья, курсом на северо-восток, сообщалось в 22:24.

"...група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід, - https://t.me/kpszsu/45575 повідомлялося о 21:05..." - все що не збили на Чернігівщині чекайте на заході.... Коли? Час не вказали!
25.10.2025 22:06 Ответить
Судячи з усього, то будуть атакувати Чернігів, бо кружляють навколо нього. Там якраз прем'єрка хвалилась, що в Чернігові вже відновили електропостачання...
25.10.2025 22:26 Ответить
в Чернігові уже є вибухи!((((((
25.10.2025 22:31 Ответить
Mета російських ударів - зруйнувати українську електроенергетику та газову інфраструктуру, щоб поставити країну в катастрофічне становище напередодні зими.

За словами експертів, основне завдання таких щоденних атак - придушити волю простих українців до захисту своєї держави, а також паралізувати основні галузі виробництва.
25.10.2025 22:29 Ответить
За словами аналітиків, і Москва, і Київ розглядають атаки на енергетичну інфраструктуру як один із надійних способів швидше вирішити війну, що триває майже чотири роки.
25.10.2025 22:32 Ответить
4??
25.10.2025 22:54 Ответить
 
 