У понеділок, 27 жовтня, для побутових споживачів не планують відключень електроенергії, - "Укренерго"

світло

У понеділок, 27 жовтня, для побутових споживачів не планують застосовувати відключень електроенергії. Однак діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 27 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - сказано в повідомленні.

В "Укренерго" додали, що обсяг застосування обмежень може змінитись, і закликали споживати електроенергію ощадливо.

Автор: 

Там шось на мацкву полетіло. Вже викладають відео з прильотами ))
26.10.2025 22:09 Відповісти
Прибутки чималі керовників, на посадах в Укренерго з 2019 року, та частота відключення електроенергії для споживачів, наочно підтверджують їх бездіяльність, з виконання вимог законодавства щодо завчасної підготовки до функціонування в Особливий період енергокомплексу Укренерго!! Ціла рота призначених держсекретарів з Міненерго та Секретаріату КМУ, разом з призначеним зелупнем даниловим і його наступників в РНБОУ, мають нести кримінальну відповідальність за такі наслідки, а не відправлятися зеленським за кордон!!!
26.10.2025 22:11 Відповісти
 
 