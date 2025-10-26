У понеділок, 27 жовтня, для побутових споживачів не планують відключень електроенергії, - "Укренерго"

У понеділок, 27 жовтня, для побутових споживачів не планують застосовувати відключень електроенергії. Однак діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 27 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - сказано в повідомленні.

В "Укренерго" додали, що обсяг застосування обмежень може змінитись, і закликали споживати електроенергію ощадливо.

