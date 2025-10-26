У понеділок, 27 жовтня, для побутових споживачів не планують відключень електроенергії, - "Укренерго"
У понеділок, 27 жовтня, для побутових споживачів не планують застосовувати відключень електроенергії. Однак діятимуть обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра, 27 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - сказано в повідомленні.
В "Укренерго" додали, що обсяг застосування обмежень може змінитись, і закликали споживати електроенергію ощадливо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Randall Flag #387882
показати весь коментар26.10.2025 22:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар26.10.2025 22:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль