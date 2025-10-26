РУС
В понедельник, 27 октября, для бытовых потребителей не планируют отключений электроэнергии, - "Укрэнерго"

В понедельник, 27 октября, для бытовых потребителей не планируют применять отключений электроэнергии. Однако будут действовать ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 27 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что объем применения ограничений может измениться, и призвали потреблять электроэнергию экономно.

Тарифы на электроэнергию (2267) Укрэнерго (685) отключение света (475)
Там шось на мацкву полетіло. Вже викладають відео з прильотами ))
26.10.2025 22:09 Ответить
Прибутки чималі керовників, на посадах в Укренерго з 2019 року, та частота відключення електроенергії для споживачів, наочно підтверджують їх бездіяльність, з виконання вимог законодавства щодо завчасної підготовки до функціонування в Особливий період енергокомплексу Укренерго!! Ціла рота призначених держсекретарів з Міненерго та Секретаріату КМУ, разом з призначеним зелупнем даниловим і його наступників в РНБОУ, мають нести кримінальну відповідальність за такі наслідки, а не відправлятися зеленським за кордон!!!
26.10.2025 22:11 Ответить
 
 