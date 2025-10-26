В понедельник, 27 октября, для бытовых потребителей не планируют отключений электроэнергии, - "Укрэнерго"

В понедельник, 27 октября, для бытовых потребителей не планируют применять отключений электроэнергии. Однако будут действовать ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 27 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что объем применения ограничений может измениться, и призвали потреблять электроэнергию экономно.

Больше читайте в нашем Telegram-канале