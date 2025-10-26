В понедельник, 27 октября, для бытовых потребителей не планируют отключений электроэнергии, - "Укрэнерго"
В понедельник, 27 октября, для бытовых потребителей не планируют применять отключений электроэнергии. Однако будут действовать ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра, 27 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - сказано в сообщении.
В "Укрэнерго" добавили, что объем применения ограничений может измениться, и призвали потреблять электроэнергию экономно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Randall Flag #387882
показать весь комментарий26.10.2025 22:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий26.10.2025 22:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль