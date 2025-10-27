Британське видання The Independent опублікувало матеріал про російських добровольців, які воюють на боці України. Вони розповіли, чому виступили проти режиму Володимира Путіна і як змінилося їхнє життя після цього рішення.

Поблизу південної лінії фронту журналісти зустріли бійців легіону "Свобода Росії", що діє під командуванням української військової розвідки та налічує кілька сотень громадян РФ. У Росії їх вважають зрадниками, але самі добровольці кажуть, що виступають за свободу та справедливість, передає Цензор.НЕТ.

Боєць із позивним "Лаззі" розповів, що спочатку проводив операції на території Росії, а потім приєднався до українських підрозділів. "Тут, в Україні, я можу захищатися зброєю. Або ти, або вони", — каже він.

Інший боєць, "Цезар", колишній військовий із Сочі, заявив:

"Мені не шкода воювати проти своїх громадян. Вони вбивали мирних жителів, ґвалтували, грабували. Путін зруйнував не лише Україну - він зруйнував і мою країну".

Добровольці розповіли, що служба на фронті — це постійна небезпека, артилерійські обстріли та безсонні ночі в окопах. Вони брали участь у боях на різних напрямках — від Сумщини до Бахмута — і нині допомагають відбивати атаки на південних рубежах.

За їхніми словами, з наближенням зими змінюються умови ведення бою — зокрема зменшується активність безпілотників, що може вплинути на динаміку фронту.

