"Путін зруйнував мою країну": бійці легіону "Свобода Росії" розповіли чому стали на захист України
Британське видання The Independent опублікувало матеріал про російських добровольців, які воюють на боці України. Вони розповіли, чому виступили проти режиму Володимира Путіна і як змінилося їхнє життя після цього рішення.
Поблизу південної лінії фронту журналісти зустріли бійців легіону "Свобода Росії", що діє під командуванням української військової розвідки та налічує кілька сотень громадян РФ. У Росії їх вважають зрадниками, але самі добровольці кажуть, що виступають за свободу та справедливість, передає Цензор.НЕТ.
Боєць із позивним "Лаззі" розповів, що спочатку проводив операції на території Росії, а потім приєднався до українських підрозділів. "Тут, в Україні, я можу захищатися зброєю. Або ти, або вони", — каже він.
Інший боєць, "Цезар", колишній військовий із Сочі, заявив:
"Мені не шкода воювати проти своїх громадян. Вони вбивали мирних жителів, ґвалтували, грабували. Путін зруйнував не лише Україну - він зруйнував і мою країну".
Добровольці розповіли, що служба на фронті — це постійна небезпека, артилерійські обстріли та безсонні ночі в окопах. Вони брали участь у боях на різних напрямках — від Сумщини до Бахмута — і нині допомагають відбивати атаки на південних рубежах.
За їхніми словами, з наближенням зими змінюються умови ведення бою — зокрема зменшується активність безпілотників, що може вплинути на динаміку фронту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Снова готовят нам царский трон...
Їм треба берегтись від агентакозиря.