Британское издание The Independent опубликовало материал о российских добровольцах, воюющих на стороне Украины. Они рассказали, почему выступили против режима Владимира Путина и как изменилась их жизнь после этого решения.

Вблизи южной линии фронта журналисты встретили бойцов легиона "Свобода России", действующего под командованием украинской военной разведки и насчитывающего несколько сотен граждан РФ. В России их считают предателями, но сами добровольцы говорят, что выступают за свободу и справедливость, передает Цензор.НЕТ.

Боец с позывным "Лаззи" рассказал, что сначала проводил операции на территории России, а затем присоединился к украинским подразделениям. "Здесь, в Украине, я могу защищаться оружием. Или ты, или они", - говорит он.

Другой боец, "Цезарь", бывший военный из Сочи, заявил:

"Мне не жалко воевать против своих граждан. Они убивали мирных жителей, насиловали, грабили. Путин разрушил не только Украину - он разрушил и мою страну".

Добровольцы рассказали, что служба на фронте - это постоянная опасность, артиллерийские обстрелы и бессонные ночи в окопах. Они участвовали в боях на разных направлениях - от Сумщины до Бахмута - и сейчас помогают отражать атаки на южных рубежах.

По их словам, с приближением зимы меняются условия ведения боя - в частности, уменьшается активность беспилотников, что может повлиять на динамику фронта.

