2 листопада по всій Україні діятимуть графіки відключень світла, – "Укренерго"
Завтра, 2 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали в "Укренерго".
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".
У компанії закликали споживати ощадливо електроенергію, яка з’являється за графіком.
це ж не русня знищила купу об'єктів, які виробляли чи розподіляли електрику
Журналісти не розуміють слів, які самі ж пишуть?