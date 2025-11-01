2 листопада по всій Україні діятимуть графіки відключень світла, – "Укренерго"

Завтра, 2 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали в "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

У компанії закликали споживати ощадливо електроенергію, яка з’являється за графіком.