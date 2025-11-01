УКР
2 листопада по всій Україні діятимуть графіки відключень світла, – "Укренерго"

Завтра, 2 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали в "Укренерго".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

Також читайте: Всі енергоблоки АЕС вийшли на повну потужність, але це не дозволяє уникнути відключень, – Міненерго

У компанії закликали споживати ощадливо електроенергію, яка з’являється за графіком.

ну так, вони електрику жеруть

це ж не русня знищила купу об'єктів, які виробляли чи розподіляли електрику
показати весь коментар
01.11.2025 22:43 Відповісти
влада скоти , але до відключень світла винні рашисти
показати весь коментар
01.11.2025 22:52 Відповісти
Так все ж таки "По всій Україні...", чи "В окремих регіонах України"?
Журналісти не розуміють слів, які самі ж пишуть?
показати весь коментар
01.11.2025 23:16 Відповісти
странно то,что казалось бы в условиях частого отсутствия света и счёт за электрику должен бы быть меньше,но по факту даже больше...нонсенс.
показати весь коментар
01.11.2025 23:46 Відповісти
Так розумію, що набраним по об'яві дистанційникам, що пишуть тут "новини" нічого не муляє з сусідніх речень. Там у першому випадку "по всій Україні", а у другому - "в окремих регіонах України". Щось на кшталт "стій та біжи до мене". Лапотники?
показати весь коментар
02.11.2025 00:00 Відповісти
 
 