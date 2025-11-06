Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено двох людей, пошкоджено житло та інфраструктуру

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені: під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Урожайне, Осокорівка, Садове, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Софіївка, Посад-Покровське, Дніпровське, Інгулець, Зеленівка, Високе, Бургунка, Веселе, Іванівка, Микільське, Монастирське, Одрадокам'янка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

Поранені внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі та спецтехніку.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.

