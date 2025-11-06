Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены два человека, повреждены жилье и инфраструктура
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые: под огнем оказались десятки городов и сел.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Куда бил враг?
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Урожайное, Осокоровка, Садовое, Антоновка, Приднепровское, Кизомыс, Софиевка, Посад-Покровское, Днепровское, Ингулец, Зеленовка, Высокое, Бургунка, Веселое, Ивановка, Никольское, Монастырское, Одрадокаменка, Понятовка, Токаровка и город Херсон.
Раненые в результате вражеских атак
В результате российской агрессии 2 человека получили ранения.
Последствия обстрелов Херсонской области
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 3 частных дома. Также оккупанты испортили частные автомобили и спецтехнику.
Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 7 человек.
