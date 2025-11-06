УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8077 відвідувачів онлайн
Новини
2 672 10

Київрада вимагає від Президента звільнити керівника Деснянської РДА Бахматова

бахматов

Київська міська рада звернулась до Президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити голову Деснянської райдержадміністрації Максима Бахматова, який на публічному заході напав на жінку-депутатку і застосував до неї силу. Відповідний проєкт рішення підтримано 69 голосами з 83.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Напад на депутатку – це напад на весь депутатський корпус і громаду столиці, яку ми всі представляємо. Застосування фізичної сили з боку голови РДА є несумісним із його посадовими обов’язками та статусом публічного службовця. Перебування Бахматова на посаді голови Деснянської РДА після цього інциденту дискредитує органи державної влади і особисто Президента України. Звертаємося до Вас, пане Президенте, з вимогою негайно звільнити Максима Бахматова з посади голови Деснянської РДА", - йдеться у зверненні.

Також депутати Київради звернулися до Першої леді Олени Зеленської з проханням публічно підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі.

"Ми наполягаємо на негайному реагуванні та закликаємо продемонструвати рішучу позицію у захисті честі і гідності як обраних представників громади, так і кожного громадянина України", - йдеться у зверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісії Київради схвалили звернення до президента про звільнення очільника Деснянської РДА Бахматова за напад на жінку

Раніше повідомлялося, що очільник Деснянського району столиці під час публічного заходу накинувся на депутатку Київради від партії "УДАР Віталія Кличка", заступницю міського голови Ганну Старостенко лише через те, що вона хотіла взяти слово і підійшла до мікрофону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (20710) Київрада (805) РДА (204) Бахматов Максим (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Блазень блазня не звільнить. Корпоративна етика.
показати весь коментар
06.11.2025 20:35 Відповісти
+8
Бахматов - старий квн-друг Зеленського - а ''кавеенщикам'' при Зеленському можна все - порушувати закони, вчиняти злочини, бити людей, красти, працювати на москальських окупантів...
показати весь коментар
06.11.2025 21:15 Відповісти
+4
В Україні процвітає Біронівщина 2.0
показати весь коментар
06.11.2025 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блазень блазня не звільнить. Корпоративна етика.
показати весь коментар
06.11.2025 20:35 Відповісти
Бахматов - старий квн-друг Зеленського - а ''кавеенщикам'' при Зеленському можна все - порушувати закони, вчиняти злочини, бити людей, красти, працювати на москальських окупантів...
показати весь коментар
06.11.2025 21:15 Відповісти
В Україні процвітає Біронівщина 2.0
показати весь коментар
06.11.2025 20:37 Відповісти
А Скумбрії все одно...
показати весь коментар
06.11.2025 20:42 Відповісти
Ага може ще й чуркушавурку...
показати весь коментар
06.11.2025 20:52 Відповісти
А шо поліцію не визвали, ту що не навчена воювати в окопах? *********** теж не їхній профіль? Керівник РДА не президент, не депутат і не суддя, тобто особа не недоторкана.
показати весь коментар
06.11.2025 22:18 Відповісти
Максим Ісанович Бахматов (творчий псевдонім - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Ледокол Бахматов, нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 20 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA Усть-Камчатськ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Камчатського краю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР)
Зі студентських років захоплюється творчим напрямком клубів кмітливих та винахідливих. У 1996-2005 рр. - директор і капітан команд КВК «ДИПКОРПУС», Збірна Києва-Кіровограда, Збірна Києва «АЛЯСКА», які отримали в цей час різноманітні почесні творчі нагороди і титули: Чемпіон Києва 1998 року, Чемпіон Відкритої Слобожанської Ліги-2001, 2003. Чемпіон Вищої Української Ліги 2005 рок
2006 року створив https://uk.wikipedia.org/wiki/Comedy_Club_Ukraine Comedy Club Ukraine, українську філію російського https://uk.wikipedia.org/wiki/Comedy_Club Comedy Club
показати весь коментар
06.11.2025 22:22 Відповісти
Якщо руку підняв просто на людину,то вже гамно
показати весь коментар
07.11.2025 05:41 Відповісти
Навіть важко уявити скільки нині отаких дружбанів-квнщиків у владі ошивається!
показати весь коментар
12.12.2025 01:13 Відповісти
 
 