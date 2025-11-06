Київрада вимагає від Президента звільнити керівника Деснянської РДА Бахматова

Київська міська рада звернулась до Президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити голову Деснянської райдержадміністрації Максима Бахматова, який на публічному заході напав на жінку-депутатку і застосував до неї силу. Відповідний проєкт рішення підтримано 69 голосами з 83.

"Напад на депутатку – це напад на весь депутатський корпус і громаду столиці, яку ми всі представляємо. Застосування фізичної сили з боку голови РДА є несумісним із його посадовими обов’язками та статусом публічного службовця. Перебування Бахматова на посаді голови Деснянської РДА після цього інциденту дискредитує органи державної влади і особисто Президента України. Звертаємося до Вас, пане Президенте, з вимогою негайно звільнити Максима Бахматова з посади голови Деснянської РДА", - йдеться у зверненні.

Також депутати Київради звернулися до Першої леді Олени Зеленської з проханням публічно підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі.

"Ми наполягаємо на негайному реагуванні та закликаємо продемонструвати рішучу позицію у захисті честі і гідності як обраних представників громади, так і кожного громадянина України", - йдеться у зверненні.

Раніше повідомлялося, що очільник Деснянського району столиці під час публічного заходу накинувся на депутатку Київради від партії "УДАР Віталія Кличка", заступницю міського голови Ганну Старостенко лише через те, що вона хотіла взяти слово і підійшла до мікрофону.

