Киевсовет требует от Президента уволить главу Деснянской РГА Бахматова

Киевский городской совет обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить главу Деснянской райгосадминистрации Максима Бахматова, который на публичном мероприятии напал на женщину-депутата и применил к ней силу. Соответствующий проект решения поддержан 69 голосами из 83.

"Нападение на депутата – это нападение на весь депутатский корпус и громаду столицы, которую мы все представляем. Применение физической силы со стороны главы РГА несовместимо с его должностными обязанностями и статусом публичного служащего. Пребывание Бахматова на посту главы Деснянской РГА после этого инцидента дискредитирует органы государственной власти и лично Президента Украины. Обращаемся к Вам, господин Президент, с требованием немедленно уволить Максима Бахматова с должности главы Деснянской РГА", – говорится в обращении.

Также депутаты Киевсовета обратились к Первой леди Елене Зеленской с просьбой публично поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти.

"Мы настаиваем на немедленном реагировании и призываем продемонстрировать решительную позицию в защите чести и достоинства как избранных представителей громады, так и каждого гражданина Украины", - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что глава Деснянского района столицы во время публичного мероприятия набросился на депутата Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко", заместителя городского головы Анну Старостенко только потому, что она хотела взять слово и подошла к микрофону.

