Російський гелікоптер Ка-226 розбився у Дагестані: 4 загиблих

У Республіці Дагестан (РФ) гелікоптер Ка-226, на борту якого були туристи, впав на будинок. За попередніми даними, загинули четверо людей.

Є загиблі

Вертоліт зазнав аварії в Карабудахкентському районі, поблизу населеного пункту Ачі-Су. На борту перебували семеро людей.

Троє поранених госпіталізовані у тяжкому стані.

Впав на будинок

Місцеве управління МНС повідомило, що вертоліт прямував до міста Ізбербаш. Під час падіння він зруйнував приватний будинок, у якому на той момент нікого не було.

  • За даними російського агентства ТАСС, технічна несправність розглядається як причина аварії.

+20
Добре але мало..
07.11.2025 15:59 Відповісти
+11
На п'ятницю нормальна новина.
07.11.2025 16:01 Відповісти
+11
Окупований Дагестан буде вільним!
07.11.2025 16:02 Відповісти
курочка по зернятку...
07.11.2025 18:47 Відповісти
Ну, не рассчитал вертолётик, шо в доме никого не будет.
07.11.2025 16:02 Відповісти
о, дагестан.
це ж, звідти отой чебурек з набу наркоту ганяв?
07.11.2025 16:03 Відповісти
Не "звідти" а "туди"
07.11.2025 16:07 Відповісти
І не туди, а в Узбекистан
07.11.2025 17:04 Відповісти
В Україні був такий один гелікоптер - але запчастини до нього коштували більше, ніж його залишкова вартість....
Надіюся, що кошти знайшли і пілоти нищать окупантів або допомагає евакуювати воїнів із поля бою!
07.11.2025 16:08 Відповісти
Ну сдохли і сдохли, чо бухтіти, то?
07.11.2025 16:13 Відповісти
Як чого? Летіло семеро, а здохло всього четверо. Нада павтаріть!
07.11.2025 16:19 Відповісти
А як на мене покалічені - це краще, ніж здохлі.
07.11.2025 17:42 Відповісти
Казалось би мєлочь, а пріятно...
07.11.2025 16:16 Відповісти
Хто перебував на борту? Невже на какЦапії з'явились люди?
07.11.2025 16:22 Відповісти
Гарна новина, частіше так.
07.11.2025 16:45 Відповісти
Така трагедія
07.11.2025 18:16 Відповісти
 
 