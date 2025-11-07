Російський гелікоптер Ка-226 розбився у Дагестані: 4 загиблих
У Республіці Дагестан (РФ) гелікоптер Ка-226, на борту якого були туристи, впав на будинок. За попередніми даними, загинули четверо людей.
Про це повідомляє Astra та російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Вертоліт зазнав аварії в Карабудахкентському районі, поблизу населеного пункту Ачі-Су. На борту перебували семеро людей.
Троє поранених госпіталізовані у тяжкому стані.
Місцеве управління МНС повідомило, що вертоліт прямував до міста Ізбербаш. Під час падіння він зруйнував приватний будинок, у якому на той момент нікого не було.
- За даними російського агентства ТАСС, технічна несправність розглядається як причина аварії.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це ж, звідти отой чебурек з набу наркоту ганяв?
Надіюся, що кошти знайшли і пілоти нищать окупантів або допомагає евакуювати воїнів із поля бою!