Російський гелікоптер Ка-226 розбився у Дагестані: 4 загиблих

У Республіці Дагестан (РФ) гелікоптер Ка-226, на борту якого були туристи, впав на будинок. За попередніми даними, загинули четверо людей.

Про це повідомляє Astra та російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Є загиблі

Вертоліт зазнав аварії в Карабудахкентському районі, поблизу населеного пункту Ачі-Су. На борту перебували семеро людей.

Троє поранених госпіталізовані у тяжкому стані.

Впав на будинок

Місцеве управління МНС повідомило, що вертоліт прямував до міста Ізбербаш. Під час падіння він зруйнував приватний будинок, у якому на той момент нікого не було.

За даними російського агентства ТАСС, технічна несправність розглядається як причина аварії.

