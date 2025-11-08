Ігнат про нічний обстріл: масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет

Російська армія вночі здійснила чергову масовану атаку по критичній інфраструктурі України, дедалі активніше застосовуючи балістичні ракети. Під ударом опинилися енергетичні та газові об’єкти в кількох регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив Начальник управління комунікацій у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На жаль, чергова терористична атака на наші міста. Під ударом - енергетика й газова промисловість. Ворог хоче залишити нас без світла та тепла", - зазначив Ігнат.

Основними напрямками ударів стали Дніпропетровська, Київська та Полтавська області, хоча пошкодження зафіксовано й в інших регіонах.

За словами Ігната, особливістю цієї атаки стало масштабне застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

"Було випущено 25 ‘Іскандер-М’ або KN-23 та 7 ‘Кинджалів’. Це 32 ракети з 45, які атакували по балістичній траєкторії", - пояснив він.

Також ворог застосував крилаті ракети морського та наземного базування й масово запускав ударні БПЛА.

Ігнат підкреслив, що Росія цього року значно збільшила частку балістичних пусків - через їхню швидкість і складність перехоплення.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".

Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.

Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.