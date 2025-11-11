Ексгенерал Бундесверу Браус: Будь-яка атака РФ може призвести до ядерної ескалації зі США - це самогубство
Стратегія ядерного стримування НАТО з 2022 року, по суті, залишається незмінною - її основні принципи та ключові елементи не зазнали змін.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генерал-лейтенант Бундесверу у відставці Хайнріх Браус, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, система стримування базується на поєднанні стратегічної ядерної тріади США та розміщених у Європі американських ядерних бомб, які зберігаються у п’яти країнах: Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччині.
"Йдеться про те, щоб відвернути напад, протидіяти російському шантажу і нейтралізувати його, демонструючи наші можливості завдати ядерного удару по визначених цілях у Росії… У разі екстреного рішення про їх використання бойові літаки застосували б їх по цілях у Росії", - зазначив Браус.
Долучення Британії до системи стримування
Він підкреслив, що важливим новим чинником стало долучення Великої Британії, яка розширила свою участь у системі стримування. Її можливості базуються не лише на підводних човнах, а й можуть доповнюватися використанням ядерних авіабомб B61-12.
Колишній високопосадовець НАТО додав, що заяви Москви про нові системи - "Орешник", "Посейдон" чи "Буревестник" - мають радше демонстративний характер і не змінюють стратегічного балансу між США та Росією. "Холодна логіка "гарантованого взаємного знищення" (Mutual Assured Destruction) і є суттю стримування та запобігання війні між двома наддержавами", - наголосив він.
Наслідки для РФ у разі ескалації ядерного зіткнення зі США
Браус застеріг Кремль, що будь-яка агресія проти союзників матиме катастрофічні наслідки: "Якщо американці будуть залучені, це означає для російських стратегів, що завжди є небезпека ескалації до ядерного зіткнення зі США. І це для самої Росії було б самогубством".
Що передувало?
- 5 листопада глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати повномасштабні ядерні випробування на полігоні Нова земля (архіпелаг у Північному Льодовитому океані).
- Своєю чергою Путін доручив російському уряду та спецслужбам підготувати "пропозиції щодо доцільності" підготовки до ядерних випробувань.
