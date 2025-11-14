В Україні хочуть розширити підстави для обмеження виїзду громадян із "пільговим бронюванням" (доповнено)

У Раді зареєстрували законопроєкт про нові підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Зокрема, йдеться про українців, які мають бронь на період мобілізації та дії воєнного стану.

Відповідний документ №14210 опублікували 14 листопада на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Хто ініціатори законопроєкту

Ініціаторами виступили: Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Юрій Мисягін ("Слуга народу"), Дмитро Припутень ("Слуга народу"), Роман Костенко ("Голос") та Соломія Бобровська ("Голос"), Олександр Федієнко, Вадим Івченко.

Текст законопроєкту та його пояснювальна записка наразі не оприлюднені.

Виїзд за кордон заброньованих

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко пояснив, що цей законопроєкт передбачає тимчасову заборону на виїзд за межі України для людей, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану.

"Якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції", - зазначив він.
  • Федієнко додав, що ініціатива покликана усунути ситуації, коли людина формально має статус "критично важливої", але фактично перебуває за кордоном.

"Пільгове бронювання"

"Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни – це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої данні, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335", - пояснила депутатка Фріз у Фейсбуці.

"Його ухвалення лише гарантує, що впровадження цього закону на практиці не стане легалізованою схемою для виїзду за кордон через відпустки або відрядження під час бронювання […] Міністерство оборони було проти впровадження інструменту пільгового бронювання для порушників військового обліку, але більшість у парламенті не дослухалися до нашої позиції та позиції міністерства. І сьогодні маємо ризик створення нової "схеми"", - додала вона.

+26
А може краще з мусорів зняти бронь і 50 відсотків на фронт? Підготовлені бігати за людьми , є навмички володіння зброєю, скільки на бзвп можна зекономити ресурсів, і відразу під покровськ чи Куп'янськ, тис 150 можна запросто відправити без удару по кадрах поліції + військові , ментівські пенсіонери...
14.11.2025 20:38 Відповісти
+22
А під це підпадають "критично важливі" артисти з кварталу наприклад чи інші подібні "критичні категорії"?
14.11.2025 20:36 Відповісти
+12
14.11.2025 20:48 Відповісти
Хочешь за границу пожалуйста. 20т$ залог на месяц. Вернулся - забрал. Нет - в доход государства. А так просто эти деньги уходят барыгам, которые ухилянтов перевозят через границу.
14.11.2025 20:36 Відповісти
ну тобто ціна за виїзд буде ті самі 20к дол. сша. це навіть дешевше, ніж зараз через бариг
14.11.2025 20:39 Відповісти
Ти дійсно такий дурний, чи тобі платять за такі дурні коменти?
14.11.2025 21:21 Відповісти
Ну конечно, один ты умный. Если умный, то скажи что не так. Или пернул и в кусты?
14.11.2025 21:34 Відповісти
Це створить легальний, ширший потік емігрантів, ось в чому проблема.
14.11.2025 21:37 Відповісти
Пояснюю для тебе дурня особисто - застава за виїзд людини за кордон НЕЗАКОННА!!! В нас демократія, чи ми хочемо бути як кндр?
14.11.2025 21:45 Відповісти
Відповідають дурню: на це е ВР, ЯКА МОЖЕ ПРИЙНЯТИ любий закон. Зрозумів, дурень.😎
14.11.2025 22:51 Відповісти
не може, бо це незаконно. а якщо прийме, то це буде легальний спосіб здриснути
15.11.2025 08:10 Відповісти
В нас клоунократия.
14.11.2025 22:57 Відповісти
А критично важливі навпаки розширять, це будуть цирки, філармонії, театри, клуби, опери, кінотеатри..
14.11.2025 20:42 Відповісти
А хіба є військовозобов'язані кому дозволено виїжати за кордон?! 😯
Чи мова йде про повну заборону виїжати за кордон всім депутатам з оп і їх соснам?
14.11.2025 22:01 Відповісти
Корупціонери коли виїжджають за кордон то не платять ні долара.
15.11.2025 10:02 Відповісти
Для них як для ху#ла кордонів не існує.

В нас у владі колективний ху#ло(
От в чому трагедія(
15.11.2025 10:07 Відповісти
DW

Опубліковане в жовтні 2025 року дослідження мюнхенського Інституту економічних досліджень Ifo показало, що кожен другий біженець з України готовий повернутись, але за певних умов - у разі відновлення кордонів 1991 року, гарантій безпеки шляхом вступу до НАТО та перспективи вступу до ЄС. Для дослідження опитали українців у 30 європейських країнах.

Окремо по Німеччині кількість охочих залишитися є вищою - 59 відсотків тих, хто переїхав у перші місяці війни, та 69 відсотків тих, хто приїхав пізніше. Це результати опитування, проведеного на замовлення Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) у 2023 та 2024 роках. Точна кількість українців, які повернулися на батьківщину, невідома. За різними оцінками, від 300 тисяч до 400 тисяч тих, хто від 2022 року побував у Німеччині як біженець, повернулися чи переїхали до іншої країни.
14.11.2025 20:37 Відповісти
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приєднався до голосів членів правлячого консервативного блоку ХДС/ХСС, які вимагають зменшити потік молодих українських чоловіків.
Під час телефонної розмови з Зеленським він попросив його "забезпечити, щоб особливо молоді чоловіки з України не прибували до Німеччини у великих кількостях, у дедалі більших кількостях", сказав канцлер, виступаючи в Берліні у четвер, 13 листопада. За його словами, вони мають нести службу вдома, "там вони потрібні".
14.11.2025 20:39 Відповісти
генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Карстен Ліннеман: "Українські солдати потрібні, щоб захищати їхню країну", - сказав Ліннеманн виданню Stern.
14.11.2025 20:41 Відповісти
Приводом стало різке збільшення числа українців, які приїхали до Німеччини від кінця серпня, коли чоловікам від 18 до 22 років дозволили виїжджати з країни.
За даними федерального міністерства внутрішніх справ на кінець жовтня, кількість тих, хто щотижня прибув у цій віковій групі, зросла з 19 у середині серпня до 1400-1800.
Загалом у Німеччині проживає понад 1,2 млн біженців з України. Це трохи більше чверті від загальної кількості тих, хто отримав захист у Євросоюзі.
14.11.2025 20:42 Відповісти
"Мерц правий, - вважає німецький політолог і публіцист Вінфрід Шнайдер-Детерс, який живе в Україні та Німеччині.
- Гротескно, що канцлеру Німеччини доводиться нагадувати українському президенту, що молоді українці "потрібні" Україні - до початку відновлення, звичайно, в якості солдатів".
14.11.2025 20:44 Відповісти
Публіцист Вінфрід Шнайдер-Детерс налаштований скептично. Він вважає, що більшість молоді не повернеться на батьківщину, щоб відновлювати Україну після війни.
Політолог зазначив, що багато хто хотів виїхати і до масштабного вторгнення РФ.
14.11.2025 20:45 Відповісти
якщо є бажання відновити кордони 1991р, то ніхто нікого не стримує
14.11.2025 20:44 Відповісти
Дивно, що вони цього не вимагали у сирійців.
15.11.2025 10:09 Відповісти
Короче воювати мають всі, крім тебе. Правильно? Навіть якщо ці всі підуть, ти чорт ******* скажеш -"а чому жінки не йдуть, от моя мама ще здорова, заберіть її"
14.11.2025 20:44 Відповісти
Так а чому поліцію не можна відправити на фронт? Хоча б з ротаціями.
14.11.2025 20:47 Відповісти
Ти мабуть з поліції, он як їх захищаєш! Скажи краще чотириразовому ухилянту чому йому досі повістку не всучили? Президент -ухилянт в кубі, керує з сирком операції в яких стачуються війська зсу, це мабуть в історії жодних країн нема такого дилетанства і непрофесіоналізму.
14.11.2025 20:59 Відповісти
А ти що, не такий самий?
14.11.2025 21:22 Відповісти
Короче воювати будуть всі, окрім ненавчених ментів. Ненавчені менти підуть штурмувати Варшаву з бурятами.
15.11.2025 07:30 Відповісти
Так вони вже на фронті, не знав? Бригада "Лють", сформована із мусорів, зараз в районі Покрова і Крама.
Скільки у нас справ за СЗЧ, десь 300 тисяч? Так може на ЗСУ лайна накидаєш?
Під*р*сів вистачає кругом, але не потрібно узагальнювати. Дивися за собою і думай що ти своїм дітям будеш розповідати про війну.
15.11.2025 08:39 Відповісти
Розширити обмеження - і не кажіть що нічого для наріду не робиться .
14.11.2025 20:38 Відповісти
Ці обмеження зіжрали те, що найбільше спонукає до добровільної боротьби.
Тризуб це закодоване слово ВОЛЯ!
Боряться саме за неї.
Нема її, немає добровольців.
Міндічі, цукермани, крупи, борисови, гетьманцеви, третякови, арохамії та інші деркачі і сівковичі, замість ВОЛІ, це як дихати парами каналізації, а не свіжим повітрям.
Наслід вже очевидні(
15.11.2025 10:15 Відповісти
Цілком слушне та своєчасне питання. Ще пара місяців і на фронті жодної людини не знайдеш. ВР тільки і тим зайнята, що кожен день вирішує - кому ще бронь видати.
14.11.2025 20:39 Відповісти
Я не розумію вас, які ниють, що нема кому воювати. Руки в ноги, чи ноги в руки і вперед, чи тільки язиком вмієш?
14.11.2025 21:24 Відповісти
В 68 багато не навоюєш... Але, як платник податків з діючого підприємства я не тільки "язиком вмію".
15.11.2025 11:30 Відповісти
Яка неочікувана відповідь)
15.11.2025 14:46 Відповісти
не понял а раньше разве их выпускали? Знакомые смогли выехать только либо кто инвалид либо 3-ое детей, остальных бронированных разворачивали обратно
14.11.2025 20:40 Відповісти
Честно говоря, я тоже не понял логики.
14.11.2025 20:51 Відповісти
Хотел тоже этот вопрос задасть,ни разу не видел забронированного пересекающего кордон и не относящегося к оборонке.Весной когда ехал назад через польский кордон в поезде то до Львова ехали три парня которых не пропустили по броне.
14.11.2025 21:13 Відповісти
Теоретически, если ты в отпуске и есть документ с работы, который это подтверждает. Но на практике, сомневаюсь, что это работало. Не обязывало пограничников ни к чему
14.11.2025 21:16 Відповісти
УродЫ. В стране война,поле битвы, смерти. Своя стране не хочет принимать переселенцев в Украине..пусть выживают как хотят..ни жилья, ни финансовой поддержки...выживайте как хотите...мало того что людям жить негде стало.семьи с детьми пожилыми родителями...куча людей..... так они еще и границы закрывают что б никто не смог выехать.. В нормальной стране человек сам решает оставаться или уезжать...это выбор каждого.. у каждого свой порог смелости терпения..кто то бесстрашный, кто то боится за свою семью и не чувствует безопасности в Украине... А закрывать на поле боя простых граждан, это реальный геноцид.. достаточно оркостана который нас уничтожает......но они явный враг...
14.11.2025 20:47 Відповісти
Так, навіщо воювати за свою країну, тим більше якщо ти ще й з Донбасу. Краще виїхати за кордон і жити на смачну європейську соціалку.
14.11.2025 20:56 Відповісти
хм, а який сенс воювати, ризикувати життям чи здоров'ям, якщо держава не створює ядерну та хімічну зброю, щоб якомога швидше зупинити війну?
14.11.2025 21:12 Відповісти
Щойно почнеш щось з цього створювати- тут США і Європа перші підуть на нас війною.
І до речі, АЕС у нас вистачить зробити як з рф, так і з Європи радіоактивну пустелю.
14.11.2025 21:22 Відповісти
>США і Європа перші підуть на нас війною.

Не підуть, особливо європа, особливо якщо спочатку створити хімзброю в таємниці.

>І до речі, АЕС у нас вистачить зробити як з рф, так і з Європи радіоактивну пустелю.

площа земель, забруднених внаслідок вибуху на ЧАЕС значно менша, ніж Європа та рф, не вистачить.

Тому я і пишу, що держава має робити все для зупинення війни, навіть якщо це не буде подобатися заходу, інакше ця держава не має права вимагати від людей жертвувати життям.
14.11.2025 21:33 Відповісти
Не фантазуй. Насрати ти зможеш лише собі в колготи.
14.11.2025 22:10 Відповісти
Воспитательница детсада Светлана Ващенко погибла в результате массированного обстрела Киева. ФОТО

14 ноября в результате комбинированного российского удара по Киеву погибла воспитательница столичного детского сада Светлана Ващенко.

Об этом https://www.facebook.com/photo/?fbid=831144042997254&set=a.118403650937967 сообщили ее коллеги из Дошкольного структурного подразделения лицея "Доминанта" в Днепровском районе столицы, информирует Цензор.НЕТ . Источник: https://censor.net/ru/p3585150
И таких людей и новостей куча......детей семей....вот почему кто решил пусть уезжает..кто остался тот остался.. а не закрыли..и пусть все дохнут..
Воевать надо..но тем кто может, хочет, зделал такой выбор....а не дети бабушки или те кто боится или не хочет....толку от таких не будет....только смерть...
14.11.2025 21:14 Відповісти
>В нормальной стране человек сам решает оставаться или уезжать...это выбор каждого.

цей мем поширюють економічно потужні країни, яким вигідно, щоб був потік економічних мігрантів, але це не вигідно для країн, звідки їдуть найкращі представники, це форма імперіалізму
14.11.2025 21:11 Відповісти
Це це цілком логічно. Чим більше біженців - тим менша соціалка від приймаючої країни. Тому досить часто самими активними противниками заінчення війни і відкритих кордонів є саме ті, хто вже виїхав.
15.11.2025 11:49 Відповісти
14.11.2025 20:48 Відповісти
заборонити виїзд молодим 18-25 років?
14.11.2025 20:49 Відповісти
Амбасадорка України в США Ольга Стефанішина розповіла в коментарі Washington Post, що посольству відомо про «приблизно 80 громадян України», щодо яких ухвалено остаточні рішення про депортацію через «порушення американського законодавства».
Нині, за її словами, розв'язують питання логістики, бо через російське вторгнення з Україною немає міжнародного авіасполучення.
14.11.2025 20:50 Відповісти
Торік цей показник становив 53 людини.
14.11.2025 20:51 Відповісти
"верховно зрадні аферисти" спочатку голосують руками і копитами за дозвіл виїзду з України своїх,та не дуже своїх чад віком до 22.років, даючи мождивість виїхати з України десятки тисяч громадян України.котрі хер повернуться в Україну ,а через пару місяців готують підстави , щоб інших не випускати...(тільки за банкноти із портретами американських президентів)
14.11.2025 20:51 Відповісти
Не можна взагалі нікого випускати. Вже порахували що нинішнього мобрезерву вистачить всього на якихось нещасних 2-3 додаткових роки війни, а як же далі, ким воювати?
14.11.2025 20:51 Відповісти
Ох, це так і тебе мобілізують...
14.11.2025 20:54 Відповісти
Боїшся смерті на фронті?
14.11.2025 21:01 Відповісти
Я там уже вмирав.
14.11.2025 21:19 Відповісти
Абсолютно всіх треба мобілізувати і воювати вічно - за прикладом сталевого дикобразу палестини та інших успішних країн.
14.11.2025 21:01 Відповісти
Хто ж вам забороняє?
14.11.2025 21:05 Відповісти
Вами
14.11.2025 21:00 Відповісти
Роботами, дронами, міндічами і Ко, які все прос-ли, + содолями і йому подібними, які сточили армію в тупих "операціях".
14.11.2025 21:09 Відповісти
Слушна пропозиція. Всі горілчані заводи стали критичною інфроструктурою і понабронювували робітників за гроші, які катаються по Європах. Смт Іванків, депутат Бондарєв запустив закритий горілчаний завод і продав броні на мільйони гривень.
14.11.2025 21:04 Відповісти
Аахахах, законотворець пише в дужках "ухилянтам", то може ви пропишите цей термін десь в законі вже? Чи може нарешті таки просуните закон, який дійсно заборонятиме той самий виїзд? Хоча про ще це я, для вас люди вже як худоба стали, а худоба має бути бути за квітучим парканом. Звісно, добре, що ви всі на правильній стороні тієї загорожі, чи не так?
14.11.2025 21:20 Відповісти
відкривайте кордон, бо люди самі його відкриють силою!
14.11.2025 21:22 Відповісти
Юля щось притихла, Міхо взагалі на кічі...
14.11.2025 21:23 Відповісти
Не відкриють, а підуть до держкордону - їх заарештують, або взагалі розстріляють. Це вам не режим Порошенка.
14.11.2025 21:35 Відповісти
це якщо 10 чоловік підійдуть до кордону. а якщо 1000, то патронів не вистачить ) а якщо патронів не вистачить, то не заздрю прикордонникам )
14.11.2025 21:41 Відповісти
Цю 1000 ще задовго до кордону накриє СБУ, і все.
14.11.2025 21:45 Відповісти
так само і кацапи міркують і бояться виходити проти трьох калічних ментів з дубинками
14.11.2025 21:49 Відповісти
Міндічу забороніть. А. Він жеш більше не громадянин України, тому неосудний
14.11.2025 21:33 Відповісти
Всі на фронт, м'ясирський та хєрасімов вже спланували черговий котел.
Слава ТЦК!

p.s. А тепер вдумайтесь тільки у слова, які нещодавно сказав Верховний Головнокомандувач воюючої країни...
Ситуація у Покровську складна, але ніхто не штовхає солдат на смерть заради руїн, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3584809
14.11.2025 21:37 Відповісти
Хтось вважає що людина належить якійсь "владі"
. Але це не так. Це дуже велика помилка. Час це доведе.
14.11.2025 21:42 Відповісти
Як дружно так звана 'опозиція" об'єдналася з зеленим режимом.
15.11.2025 07:32 Відповісти
 
 