В Україні хочуть розширити підстави для обмеження виїзду громадян із "пільговим бронюванням" (доповнено)
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Зокрема, йдеться про українців, які мають бронь на період мобілізації та дії воєнного стану.
Відповідний документ №14210 опублікували 14 листопада на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Хто ініціатори законопроєкту
Ініціаторами виступили: Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Юрій Мисягін ("Слуга народу"), Дмитро Припутень ("Слуга народу"), Роман Костенко ("Голос") та Соломія Бобровська ("Голос"), Олександр Федієнко, Вадим Івченко.
Текст законопроєкту та його пояснювальна записка наразі не оприлюднені.
Виїзд за кордон заброньованих
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко пояснив, що цей законопроєкт передбачає тимчасову заборону на виїзд за межі України для людей, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану.
"Якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції", - зазначив він.
- Федієнко додав, що ініціатива покликана усунути ситуації, коли людина формально має статус "критично важливої", але фактично перебуває за кордоном.
"Пільгове бронювання"
"Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни – це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої данні, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335", - пояснила депутатка Фріз у Фейсбуці.
"Його ухвалення лише гарантує, що впровадження цього закону на практиці не стане легалізованою схемою для виїзду за кордон через відпустки або відрядження під час бронювання […] Міністерство оборони було проти впровадження інструменту пільгового бронювання для порушників військового обліку, але більшість у парламенті не дослухалися до нашої позиції та позиції міністерства. І сьогодні маємо ризик створення нової "схеми"", - додала вона.
Опубліковане в жовтні 2025 року дослідження мюнхенського Інституту економічних досліджень Ifo показало, що кожен другий біженець з України готовий повернутись, але за певних умов - у разі відновлення кордонів 1991 року, гарантій безпеки шляхом вступу до НАТО та перспективи вступу до ЄС. Для дослідження опитали українців у 30 європейських країнах.
Окремо по Німеччині кількість охочих залишитися є вищою - 59 відсотків тих, хто переїхав у перші місяці війни, та 69 відсотків тих, хто приїхав пізніше. Це результати опитування, проведеного на замовлення Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) у 2023 та 2024 роках. Точна кількість українців, які повернулися на батьківщину, невідома. За різними оцінками, від 300 тисяч до 400 тисяч тих, хто від 2022 року побував у Німеччині як біженець, повернулися чи переїхали до іншої країни.
Під час телефонної розмови з Зеленським він попросив його "забезпечити, щоб особливо молоді чоловіки з України не прибували до Німеччини у великих кількостях, у дедалі більших кількостях", сказав канцлер, виступаючи в Берліні у четвер, 13 листопада. За його словами, вони мають нести службу вдома, "там вони потрібні".
За даними федерального міністерства внутрішніх справ на кінець жовтня, кількість тих, хто щотижня прибув у цій віковій групі, зросла з 19 у середині серпня до 1400-1800.
Загалом у Німеччині проживає понад 1,2 млн біженців з України. Це трохи більше чверті від загальної кількості тих, хто отримав захист у Євросоюзі.
"Гротескно, що канцлеру Німеччини доводиться нагадувати українському президенту, що молоді українці "потрібні" Україні - до початку відновлення, звичайно, в якості солдатів".
Політолог зазначив, що багато хто хотів виїхати і до масштабного вторгнення РФ.
14 ноября в результате комбинированного российского удара по Киеву погибла воспитательница столичного детского сада Светлана Ващенко.
14 ноября в результате комбинированного российского удара по Киеву погибла воспитательница столичного детского сада Светлана Ващенко.
Нині, за її словами, розв'язують питання логістики, бо через російське вторгнення з Україною немає міжнародного авіасполучення.
