В Україні хочуть розширити підстави для обмеження виїзду громадян із "пільговим бронюванням" (доповнено)

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Зокрема, йдеться про українців, які мають бронь на період мобілізації та дії воєнного стану.

Відповідний документ №14210 опублікували 14 листопада на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Хто ініціатори законопроєкту

Ініціаторами виступили: Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Юрій Мисягін ("Слуга народу"), Дмитро Припутень ("Слуга народу"), Роман Костенко ("Голос") та Соломія Бобровська ("Голос"), Олександр Федієнко, Вадим Івченко.

Текст законопроєкту та його пояснювальна записка наразі не оприлюднені.

Виїзд за кордон заброньованих

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко пояснив, що цей законопроєкт передбачає тимчасову заборону на виїзд за межі України для людей, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану.

"Якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції", - зазначив він.

Федієнко додав, що ініціатива покликана усунути ситуації, коли людина формально має статус "критично важливої", але фактично перебуває за кордоном.

"Пільгове бронювання"

"Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни – це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої данні, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335", - пояснила депутатка Фріз у Фейсбуці.

"Його ухвалення лише гарантує, що впровадження цього закону на практиці не стане легалізованою схемою для виїзду за кордон через відпустки або відрядження під час бронювання […] Міністерство оборони було проти впровадження інструменту пільгового бронювання для порушників військового обліку, але більшість у парламенті не дослухалися до нашої позиції та позиції міністерства. І сьогодні маємо ризик створення нової "схеми"", - додала вона.