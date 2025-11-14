РУС
Новости
4 180 56

В Украине хотят расширить основания для ограничения выезда граждан со "льготным бронированием" (обновлено)

В Раде зарегистрировали законопроект о новых основаниях для временного ограничения выезда граждан

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается расширить основания для временного ограничения выезда граждан Украины за границу.

Соответствующий документ №14210 был опубликован 14 ноября на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто инициаторы законопроекта

Инициаторами выступили: Ирина Фриз ("Европейская солидарность"), Юрий Мысягин ("Слуга народа"), Дмитрий Припутень ("Слуга народа"), Роман Костенко ("Голос") и Соломия Бобровская ("Голос"), Александр Федиенко, Вадим Ивченко.

Текст законопроекта и его пояснительная записка пока не обнародованы.

Выезд за границу забронированных

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко пояснил, что этот законопроект предусматривает временный запрет на выезд за пределы Украины для людей, зарезервированных на период мобилизации и военного положения.

"Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции", - отметил он.
  • Федиенко добавил, что инициатива призвана устранить ситуации, когда человек формально имеет статус "критически важного", но фактически находится за границей.

"Льготное бронирование"

"Бронирование не может быть инструментом для побега из страны - это четкая позиция. Поэтому сегодня мы с коллегами зарегистрировали законопроект 14210, который запретит выезд за границу нарушителям (уклонистам) правил военного учета, которые не обновили своевременно свои данные, но при случае смогут получить льготное бронирование после принятия парламентом проекта закона 13335", - объясниладепутат Фриз в фейсбуке.

"Его принятие лишь гарантирует, что внедрение этого закона на практике не станет легализованной схемой для выезда за границу из-за отпусков или командировок при бронировании […] Министерство обороны было против внедрения инструмента льготного бронирования для нарушителей военного учета, но большинство в парламенте не прислушались к нашей позиции и позиции министерства. И сегодня имеем риск создания новой "схемы", - добавила она.

Федієнко

фріз

Автор: 

Топ комментарии
+12
А може краще з мусорів зняти бронь і 50 відсотків на фронт? Підготовлені бігати за людьми , є навмички володіння зброєю, скільки на бзвп можна зекономити ресурсів, і відразу під покровськ чи Куп'янськ, тис 150 можна запросто відправити без удару по кадрах поліції + військові , ментівські пенсіонери...
14.11.2025 20:38 Ответить
+8
А під це підпадають "критично важливі" артисти з кварталу наприклад чи інші подібні "критичні категорії"?
14.11.2025 20:36 Ответить
+6
Хочешь за границу пожалуйста. 20т$ залог на месяц. Вернулся - забрал. Нет - в доход государства. А так просто эти деньги уходят барыгам, которые ухилянтов перевозят через границу.
14.11.2025 20:36 Ответить
Хочешь за границу пожалуйста. 20т$ залог на месяц. Вернулся - забрал. Нет - в доход государства. А так просто эти деньги уходят барыгам, которые ухилянтов перевозят через границу.
14.11.2025 20:36 Ответить
ну тобто ціна за виїзд буде ті самі 20к дол. сша. це навіть дешевше, ніж зараз через бариг
14.11.2025 20:39 Ответить
Ти дійсно такий дурний, чи тобі платять за такі дурні коменти?
14.11.2025 21:21 Ответить
Ну конечно, один ты умный. Если умный, то скажи что не так. Или пернул и в кусты?
14.11.2025 21:34 Ответить
А критично важливі навпаки розширять, це будуть цирки, філармонії, театри, клуби, опери, кінотеатри..
показать весь комментарий
14.11.2025 20:42 Ответить
DW

Опубліковане в жовтні 2025 року дослідження мюнхенського Інституту економічних досліджень Ifo показало, що кожен другий біженець з України готовий повернутись, але за певних умов - у разі відновлення кордонів 1991 року, гарантій безпеки шляхом вступу до НАТО та перспективи вступу до ЄС. Для дослідження опитали українців у 30 європейських країнах.

Окремо по Німеччині кількість охочих залишитися є вищою - 59 відсотків тих, хто переїхав у перші місяці війни, та 69 відсотків тих, хто приїхав пізніше. Це результати опитування, проведеного на замовлення Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) у 2023 та 2024 роках. Точна кількість українців, які повернулися на батьківщину, невідома. За різними оцінками, від 300 тисяч до 400 тисяч тих, хто від 2022 року побував у Німеччині як біженець, повернулися чи переїхали до іншої країни.
14.11.2025 20:37 Ответить
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приєднався до голосів членів правлячого консервативного блоку ХДС/ХСС, які вимагають зменшити потік молодих українських чоловіків.
Під час телефонної розмови з Зеленським він попросив його "забезпечити, щоб особливо молоді чоловіки з України не прибували до Німеччини у великих кількостях, у дедалі більших кількостях", сказав канцлер, виступаючи в Берліні у четвер, 13 листопада. За його словами, вони мають нести службу вдома, "там вони потрібні".
14.11.2025 20:39 Ответить
генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Карстен Ліннеман: "Українські солдати потрібні, щоб захищати їхню країну", - сказав Ліннеманн виданню Stern.
14.11.2025 20:41 Ответить
Приводом стало різке збільшення числа українців, які приїхали до Німеччини від кінця серпня, коли чоловікам від 18 до 22 років дозволили виїжджати з країни.
За даними федерального міністерства внутрішніх справ на кінець жовтня, кількість тих, хто щотижня прибув у цій віковій групі, зросла з 19 у середині серпня до 1400-1800.
Загалом у Німеччині проживає понад 1,2 млн біженців з України. Це трохи більше чверті від загальної кількості тих, хто отримав захист у Євросоюзі.
14.11.2025 20:42 Ответить
"Мерц правий, - вважає німецький політолог і публіцист Вінфрід Шнайдер-Детерс, який живе в Україні та Німеччині.
- Гротескно, що канцлеру Німеччини доводиться нагадувати українському президенту, що молоді українці "потрібні" Україні - до початку відновлення, звичайно, в якості солдатів".
14.11.2025 20:44 Ответить
Публіцист Вінфрід Шнайдер-Детерс налаштований скептично. Він вважає, що більшість молоді не повернеться на батьківщину, щоб відновлювати Україну після війни.
Політолог зазначив, що багато хто хотів виїхати і до масштабного вторгнення РФ.
14.11.2025 20:45 Ответить
якщо є бажання відновити кордони 1991р, то ніхто нікого не стримує
14.11.2025 20:44 Ответить
Короче воювати мають всі, крім тебе. Правильно? Навіть якщо ці всі підуть, ти чорт ******* скажеш -"а чому жінки не йдуть, от моя мама ще здорова, заберіть її"
14.11.2025 20:44 Ответить
Так а чому поліцію не можна відправити на фронт? Хоча б з ротаціями.
14.11.2025 20:47 Ответить
Ти мабуть з поліції, он як їх захищаєш! Скажи краще чотириразовому ухилянту чому йому досі повістку не всучили? Президент -ухилянт в кубі, керує з сирком операції в яких стачуються війська зсу, це мабуть в історії жодних країн нема такого дилетанства і непрофесіоналізму.
14.11.2025 20:59 Ответить
А ти що, не такий самий?
14.11.2025 21:22 Ответить
Розширити обмеження - і не кажіть що нічого для наріду не робиться .
14.11.2025 20:38 Ответить
Цілком слушне та своєчасне питання. Ще пара місяців і на фронті жодної людини не знайдеш. ВР тільки і тим зайнята, що кожен день вирішує - кому ще бронь видати.
14.11.2025 20:39 Ответить
Я не розумію вас, які ниють, що нема кому воювати. Руки в ноги, чи ноги в руки і вперед, чи тільки язиком вмієш?
14.11.2025 21:24 Ответить
не понял а раньше разве их выпускали? Знакомые смогли выехать только либо кто инвалид либо 3-ое детей, остальных бронированных разворачивали обратно
14.11.2025 20:40 Ответить
Честно говоря, я тоже не понял логики.
14.11.2025 20:51 Ответить
Хотел тоже этот вопрос задасть,ни разу не видел забронированного пересекающего кордон и не относящегося к оборонке.Весной когда ехал назад через польский кордон в поезде то до Львова ехали три парня которых не пропустили по броне.
14.11.2025 21:13 Ответить
Теоретически, если ты в отпуске и есть документ с работы, который это подтверждает. Но на практике, сомневаюсь, что это работало. Не обязывало пограничников ни к чему
14.11.2025 21:16 Ответить
УродЫ. В стране война,поле битвы, смерти. Своя стране не хочет принимать переселенцев в Украине..пусть выживают как хотят..ни жилья, ни финансовой поддержки...выживайте как хотите...мало того что людям жить негде стало.семьи с детьми пожилыми родителями...куча людей..... так они еще и границы закрывают что б никто не смог выехать.. В нормальной стране человек сам решает оставаться или уезжать...это выбор каждого.. у каждого свой порог смелости терпения..кто то бесстрашный, кто то боится за свою семью и не чувствует безопасности в Украине... А закрывать на поле боя простых граждан, это реальный геноцид.. достаточно оркостана который нас уничтожает......но они явный враг...
14.11.2025 20:47 Ответить
Так, навіщо воювати за свою країну, тим більше якщо ти ще й з Донбасу. Краще виїхати за кордон і жити на смачну європейську соціалку.
14.11.2025 20:56 Ответить
хм, а який сенс воювати, ризикувати життям чи здоров'ям, якщо держава не створює ядерну та хімічну зброю, щоб якомога швидше зупинити війну?
14.11.2025 21:12 Ответить
Щойно почнеш щось з цього створювати- тут США і Європа перші підуть на нас війною.
І до речі, АЕС у нас вистачить зробити як з рф, так і з Європи радіоактивну пустелю.
14.11.2025 21:22 Ответить
>США і Європа перші підуть на нас війною.

Не підуть, особливо європа, особливо якщо спочатку створити хімзброю в таємниці.

>І до речі, АЕС у нас вистачить зробити як з рф, так і з Європи радіоактивну пустелю.

площа земель, забруднених внаслідок вибуху на ЧАЕС значно менша, ніж Європа та рф, не вистачить.

Тому я і пишу, що держава має робити все для зупинення війни, навіть якщо це не буде подобатися заходу, інакше ця держава не має права вимагати від людей жертвувати життям.
14.11.2025 21:33 Ответить
Воспитательница детсада Светлана Ващенко погибла в результате массированного обстрела Киева. ФОТО

14 ноября в результате комбинированного российского удара по Киеву погибла воспитательница столичного детского сада Светлана Ващенко.

Об этом сообщили ее коллеги из Дошкольного структурного подразделения лицея "Доминанта" в Днепровском районе столицы, информирует Цензор.НЕТ .
И таких людей и новостей куча......детей семей....вот почему кто решил пусть уезжает..кто остался тот остался.. а не закрыли..и пусть все дохнут..
Воевать надо..но тем кто может, хочет, зделал такой выбор....а не дети бабушки или те кто боится или не хочет....толку от таких не будет....только смерть...
14.11.2025 21:14 Ответить
>В нормальной стране человек сам решает оставаться или уезжать...это выбор каждого.

цей мем поширюють економічно потужні країни, яким вигідно, щоб був потік економічних мігрантів, але це не вигідно для країн, звідки їдуть найкращі представники, це форма імперіалізму
14.11.2025 21:11 Ответить
14.11.2025 20:48 Ответить
заборонити виїзд молодим 18-25 років?
14.11.2025 20:49 Ответить
вообще всем- мясо должно быть в достатке, на десятилетия, пока не закончится , а европа будет крепнуть
14.11.2025 20:52 Ответить
Амбасадорка України в США Ольга Стефанішина розповіла в коментарі Washington Post, що посольству відомо про «приблизно 80 громадян України», щодо яких ухвалено остаточні рішення про депортацію через «порушення американського законодавства».
Нині, за її словами, розв'язують питання логістики, бо через російське вторгнення з Україною немає міжнародного авіасполучення.
14.11.2025 20:50 Ответить
Торік цей показник становив 53 людини.
14.11.2025 20:51 Ответить
"верховно зрадні аферисти" спочатку голосують руками і копитами за дозвіл виїзду з України своїх,та не дуже своїх чад віком до 22.років, даючи мождивість виїхати з України десятки тисяч громадян України.котрі хер повернуться в Україну ,а через пару місяців готують підстави , щоб інших не випускати...(тільки за банкноти із портретами американських президентів)
14.11.2025 20:51 Ответить
Не можна взагалі нікого випускати. Вже порахували що нинішнього мобрезерву вистачить всього на якихось нещасних 2-3 додаткових роки війни, а як же далі, ким воювати?
14.11.2025 20:51 Ответить
Ох, це так і тебе мобілізують...
14.11.2025 20:54 Ответить
Боїшся смерті на фронті?
14.11.2025 21:01 Ответить
Я там уже вмирав.
14.11.2025 21:19 Ответить
Абсолютно всіх треба мобілізувати і воювати вічно - за прикладом сталевого дикобразу палестини та інших успішних країн.
14.11.2025 21:01 Ответить
Хто ж вам забороняє?
14.11.2025 21:05 Ответить
Вами
14.11.2025 21:00 Ответить
Роботами, дронами, міндічами і Ко, які все прос-ли, + содолями і йому подібними, які сточили армію в тупих "операціях".
14.11.2025 21:09 Ответить
Слушна пропозиція. Всі горілчані заводи стали критичною інфроструктурою і понабронювували робітників за гроші, які катаються по Європах. Смт Іванків, депутат Бондарєв запустив закритий горілчаний завод і продав броні на мільйони гривень.
14.11.2025 21:04 Ответить
Ініціаторами виступили: Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Юрій Мисягін ("Слуга народу"), Дмитро Припутень ("Слуга народу" Джерело: https://censor.net/ua/n3585145
Знову опозиція не танцує з владою)
14.11.2025 21:10 Ответить
Аахахах, законотворець пише в дужках "ухилянтам", то може ви пропишите цей термін десь в законі вже? Чи може нарешті таки просуните закон, який дійсно заборонятиме той самий виїзд? Хоча про ще це я, для вас люди вже як худоба стали, а худоба має бути бути за квітучим парканом. Звісно, добре, що ви всі на правильній стороні тієї загорожі, чи не так?
14.11.2025 21:20 Ответить
відкривайте кордон, бо люди самі його відкриють силою!
14.11.2025 21:22 Ответить
Юля щось притихла, Міхо взагалі на кічі...
14.11.2025 21:23 Ответить
Міндічу забороніть. А. Він жеш більше не громадянин України, тому неосудний
14.11.2025 21:33 Ответить
 
 