В Украине хотят расширить основания для ограничения выезда граждан со "льготным бронированием" (обновлено)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается расширить основания для временного ограничения выезда граждан Украины за границу.

Соответствующий документ №14210 был опубликован 14 ноября на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто инициаторы законопроекта

Инициаторами выступили: Ирина Фриз ("Европейская солидарность"), Юрий Мысягин ("Слуга народа"), Дмитрий Припутень ("Слуга народа"), Роман Костенко ("Голос") и Соломия Бобровская ("Голос"), Александр Федиенко, Вадим Ивченко.

Текст законопроекта и его пояснительная записка пока не обнародованы.

Выезд за границу забронированных

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко пояснил, что этот законопроект предусматривает временный запрет на выезд за пределы Украины для людей, зарезервированных на период мобилизации и военного положения.

"Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции", - отметил он.

Федиенко добавил, что инициатива призвана устранить ситуации, когда человек формально имеет статус "критически важного", но фактически находится за границей.

"Льготное бронирование"

"Бронирование не может быть инструментом для побега из страны - это четкая позиция. Поэтому сегодня мы с коллегами зарегистрировали законопроект 14210, который запретит выезд за границу нарушителям (уклонистам) правил военного учета, которые не обновили своевременно свои данные, но при случае смогут получить льготное бронирование после принятия парламентом проекта закона 13335", - объясниладепутат Фриз в фейсбуке.

"Его принятие лишь гарантирует, что внедрение этого закона на практике не станет легализованной схемой для выезда за границу из-за отпусков или командировок при бронировании […] Министерство обороны было против внедрения инструмента льготного бронирования для нарушителей военного учета, но большинство в парламенте не прислушались к нашей позиции и позиции министерства. И сегодня имеем риск создания новой "схемы", - добавила она.