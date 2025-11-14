В Украине хотят расширить основания для ограничения выезда граждан со "льготным бронированием" (обновлено)
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается расширить основания для временного ограничения выезда граждан Украины за границу.
Соответствующий документ №14210 был опубликован 14 ноября на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Кто инициаторы законопроекта
Инициаторами выступили: Ирина Фриз ("Европейская солидарность"), Юрий Мысягин ("Слуга народа"), Дмитрий Припутень ("Слуга народа"), Роман Костенко ("Голос") и Соломия Бобровская ("Голос"), Александр Федиенко, Вадим Ивченко.
Текст законопроекта и его пояснительная записка пока не обнародованы.
Выезд за границу забронированных
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко пояснил, что этот законопроект предусматривает временный запрет на выезд за пределы Украины для людей, зарезервированных на период мобилизации и военного положения.
"Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции", - отметил он.
- Федиенко добавил, что инициатива призвана устранить ситуации, когда человек формально имеет статус "критически важного", но фактически находится за границей.
"Льготное бронирование"
"Бронирование не может быть инструментом для побега из страны - это четкая позиция. Поэтому сегодня мы с коллегами зарегистрировали законопроект 14210, который запретит выезд за границу нарушителям (уклонистам) правил военного учета, которые не обновили своевременно свои данные, но при случае смогут получить льготное бронирование после принятия парламентом проекта закона 13335", - объясниладепутат Фриз в фейсбуке.
"Его принятие лишь гарантирует, что внедрение этого закона на практике не станет легализованной схемой для выезда за границу из-за отпусков или командировок при бронировании […] Министерство обороны было против внедрения инструмента льготного бронирования для нарушителей военного учета, но большинство в парламенте не прислушались к нашей позиции и позиции министерства. И сегодня имеем риск создания новой "схемы", - добавила она.
Опубліковане в жовтні 2025 року дослідження мюнхенського Інституту економічних досліджень Ifo показало, що кожен другий біженець з України готовий повернутись, але за певних умов - у разі відновлення кордонів 1991 року, гарантій безпеки шляхом вступу до НАТО та перспективи вступу до ЄС. Для дослідження опитали українців у 30 європейських країнах.
Окремо по Німеччині кількість охочих залишитися є вищою - 59 відсотків тих, хто переїхав у перші місяці війни, та 69 відсотків тих, хто приїхав пізніше. Це результати опитування, проведеного на замовлення Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) у 2023 та 2024 роках. Точна кількість українців, які повернулися на батьківщину, невідома. За різними оцінками, від 300 тисяч до 400 тисяч тих, хто від 2022 року побував у Німеччині як біженець, повернулися чи переїхали до іншої країни.
Під час телефонної розмови з Зеленським він попросив його "забезпечити, щоб особливо молоді чоловіки з України не прибували до Німеччини у великих кількостях, у дедалі більших кількостях", сказав канцлер, виступаючи в Берліні у четвер, 13 листопада. За його словами, вони мають нести службу вдома, "там вони потрібні".
За даними федерального міністерства внутрішніх справ на кінець жовтня, кількість тих, хто щотижня прибув у цій віковій групі, зросла з 19 у середині серпня до 1400-1800.
Загалом у Німеччині проживає понад 1,2 млн біженців з України. Це трохи більше чверті від загальної кількості тих, хто отримав захист у Євросоюзі.
- Гротескно, що канцлеру Німеччини доводиться нагадувати українському президенту, що молоді українці "потрібні" Україні - до початку відновлення, звичайно, в якості солдатів".
Політолог зазначив, що багато хто хотів виїхати і до масштабного вторгнення РФ.
І до речі, АЕС у нас вистачить зробити як з рф, так і з Європи радіоактивну пустелю.
Не підуть, особливо європа, особливо якщо спочатку створити хімзброю в таємниці.
>І до речі, АЕС у нас вистачить зробити як з рф, так і з Європи радіоактивну пустелю.
площа земель, забруднених внаслідок вибуху на ЧАЕС значно менша, ніж Європа та рф, не вистачить.
Тому я і пишу, що держава має робити все для зупинення війни, навіть якщо це не буде подобатися заходу, інакше ця держава не має права вимагати від людей жертвувати життям.
14 ноября в результате комбинированного российского удара по Киеву погибла воспитательница столичного детского сада Светлана Ващенко.
14 ноября в результате комбинированного российского удара по Киеву погибла воспитательница столичного детского сада Светлана Ващенко.
И таких людей и новостей куча......детей семей....вот почему кто решил пусть уезжает..кто остался тот остался.. а не закрыли..и пусть все дохнут..
Воевать надо..но тем кто может, хочет, зделал такой выбор....а не дети бабушки или те кто боится или не хочет....толку от таких не будет....только смерть...
цей мем поширюють економічно потужні країни, яким вигідно, щоб був потік економічних мігрантів, але це не вигідно для країн, звідки їдуть найкращі представники, це форма імперіалізму
Нині, за її словами, розв'язують питання логістики, бо через російське вторгнення з Україною немає міжнародного авіасполучення.
Знову опозиція не танцує з владою)