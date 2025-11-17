Betking Foundation провів унікальний матч: "Верес" і ProFan грали з 50 дітьми в Рівному

У Рівному на стадіоні "Авангард" відбувся унікальний футбольний поєдинок: зірки НК "Верес" та медіафутбольного клубу ProFan об’єдналися, щоб зіграти проти 50 дітей у рамках четвертого благодійного заходу "День із командою Королів" від Betking Foundation. Матч став справжнім святом спорту, радості та єднання поколінь.

Четвертий "День із командою Королів", організований Betking Foundation та його засновником Павлом Журилом, перетворив "Авангард" у Рівному на поле, де професійний футбол зустрівся з дитячими мріями. Благодійний матч поєднав досвід гравців УПЛ, креатив блогерів і щиру енергію маленьких футболістів, створивши атмосферу справжнього командного духу.

Це перший випадок в історії українського футболу, коли медійна команда вийшла на поле разом із клубом УПЛ, об’єднавшись, щоб зіграти проти команди дітей. Поєдинок став важливою подією, адже продемонстрував, як заради добра спорт може єднати професіоналів, медіа та молоде покоління.





Магія гри разом із кумирами

Унікальний формат заходу дав дітям-переселенцям із прифронтових регіонів та дітям, чиї батьки зараз боронять Україну на фронті, змогу вийти на поле поруч зі своїми кумирами. Юні футболісти атакували, святкували голи й раділи кожному пасу, а професіонали підтримували їх, створюючи атмосферу справжнього єднання. Діти грали не проти своїх кумирів, а разом із ними, відчуваючи себе рівними на полі та частиною великої футбольної родини. Саме ця підтримка надихнула їх діяти сміливіше та впевненіше.

Вже з перших секунд дітям вдалося здивувати суперників — збірну команд "Верес" та ProFan. Завдяки злагодженій грі юні футболісти разом із капітаном Вовком відкрили рахунок і протягом усього матчу утримували перевагу в один гол. Надійний захист забезпечили одразу четверо юних воротарів і воротарок, які по черзі ставали на останній рубіж, демонструючи справжній характер і командну рішучість.

У підсумку гра завершилася з рахунком 4:3 на користь дітей — перемога, яка стала для них не лише спортивним успіхом, а й важливим емоційним піднесенням, подарувавши віру у власні сили.





Як підкреслив Павло Журило, засновник Betking Foundation, мета заходу — не просто гра, а підтримка дітей у складні часи та створення атмосфери радості й натхнення.

"Цей матч ще раз довів, що справжня магія футболу — в усмішках дітей. Коли вони біжать за м’ячем разом із професіоналами й сміються від щирої радості, — це неймовірно надихає. Тут з’являються нові друзі, народжуються віра в себе і маленькі перемоги, які залишаються назавжди", — поділився Павло Журило.

Діти фотографувалися з футболістами та блогерами, брали автографи й ділилися враженнями після матчу. Для них це не просто гра — це момент, коли мрії стають реальністю, а відчуття підтримки та єдності залишаються у пам’яті на багато років.

Дух команди та натхнення

Проєкт "День із командою Королів" уже подарував емоції понад 200 дітям у Рівному, Олександрії та Ірпені, формуючи нове покоління, яке вміє мріяти, працювати в команді та долати труднощі через спорт.

Четвертий захід став ще одним доказом того, що спорт здатен робити дива: об’єднувати, підтримувати і надихати. Найважливіші перемоги не в рахунку, а в усмішках дітей, для яких навіть один день на полі може стати початком великої мрії і змінити їхній світ на краще.

Про Betking Foundation

Благодійний фонд Betking Foundation, заснований Павлом Журилом, і частина King Group, перетворює соціальні ініціативи на реальні можливості для дітей та молоді. Особливу увагу фонд приділяє дітям-переселенцям та тим, хто втратив рідних у зв’язку з війною, допомагаючи їм через спорт, освіту та психологічну підтримку. Betking Foundation інвестує ресурси у формування здорового та безпечного середовища для дітей, допомагає їм розвивати командний дух, отримувати нові знання та відновлювати емоційний баланс. Соціальна місія фонду — створювати можливості для гармонійного розвитку та соціальної адаптації молодого покоління.