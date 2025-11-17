Betking Foundation провел уникальный матч: "Верес" и ProFan играли с 50 детьми в Ровно

Реклама

В Ровно на стадионе "Авангард" состоялся уникальный футбольный поединок: звезды НК "Верес" и медиафутбольного клуба ProFan объединились, чтобы сыграть против 50 детей в рамках четвертого благотворительного мероприятия "День с командой Королей" от Betking Foundation. Матч стал настоящим праздником спорта, радости и единения поколений.

Четвертый "День с командой Королей", организованный Betking Foundation и его основателем Павлом Журилом, превратил "Авангард" в Ровно в поле, где профессиональный футбол встретился с детскими мечтами. Благотворительный матч объединил опыт игроков УПЛ, креатив блогеров и искреннюю энергию маленьких футболистов, создав атмосферу настоящего командного духа.

Это первый случай в истории украинского футбола, когда медийная команда вышла на поле вместе с клубом УПЛ, объединившись, чтобы сыграть против команды детей. Поединок стал важным событием, ведь продемонстрировал, как ради добра спорт может объединять профессионалов, медиа и молодое поколение.





Магия игры вместе с кумирами

Уникальный формат мероприятия дал детям-переселенцам из прифронтовых регионов и детям, чьи родители сейчас защищают Украину на фронте, возможность выйти на поле рядом со своими кумирами. Юные футболисты атаковали, праздновали голы и радовались каждому пасу, а профессионалы поддерживали их, создавая атмосферу настоящего единения. Дети играли не против своих кумиров, а вместе с ними, чувствуя себя равными на поле и частью большой футбольной семьи. Именно эта поддержка вдохновила их действовать смелее и увереннее.

Уже с первых секунд детям удалось удивить соперников — сборную команд "Верес" и ProFan. Благодаря слаженной игре юные футболисты вместе с капитаном Вовком открыли счет и на протяжении всего матча удерживали преимущество в один гол. Надежную защиту обеспечили сразу четверо юных вратарей и вратарок, которые по очереди становились на последний рубеж, демонстрируя настоящий характер и командную решимость.

В итоге игра завершилась со счетом 4:3 в пользу детей — победа, которая стала для них не только спортивным успехом, но и важным эмоциональным подъемом, подарив веру в собственные силы.





Как подчеркнул Павел Журило, основатель Betking Foundation, цель мероприятия — не просто игра, а поддержка детей в сложные времена и создание атмосферы радости и вдохновения.

"Этот матч еще раз доказал, что настоящая магия футбола — в улыбках детей. Когда они бегут за мячом вместе с профессионалами и смеются от искренней радости, — это невероятно вдохновляет. Здесь появляются новые друзья, рождаются вера в себя и маленькие победы, которые остаются навсегда", — поделился Павел Журило.

Дети фотографировались с футболистами и блогерами, брали автографы и делились впечатлениями после матча. Для них это не просто игра — это момент, когда мечты становятся реальностью, а ощущение поддержки и единства остаются в памяти на долгие годы.

Дух команды и вдохновение

Проект "День с командой Королей" уже подарил эмоции более 200 детям в Ровно, Александрии и Ирпене, формируя новое поколение, которое умеет мечтать, работать в команде и преодолевать трудности через спорт.

Четвертое мероприятие стало еще одним доказательством того, что спорт способен творить чудеса: объединять, поддерживать и вдохновлять. Самые важные победы не в счете, а в улыбках детей, для которых даже один день на поле может стать началом большой мечты и изменить их мир к лучшему.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журило и являющийся частью King Group, превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных в связи с войной, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.