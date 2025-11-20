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У Харкові планують витратити 1,87 млн грн на ремонт тротуарів у Центральному парку, - ХАЦ

Центральний парк

Харківський Центральний парк оголосив нові торги на 1,87 млн грн — на ремонт тротуарів у зоні непрацюючих атракціонів.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, інформує Цензор.НЕТ.

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"Планують укласти близько 850 м² тротуарної плитки (з яких майже 765 м² — б/у плитка), а також встановити 325 метрів поребриків", - ідеться у повідомленні.

У вересні ХАЦ повідомляв, що Центральний парк уже ремонтував пішохідну мережу — і робив це за завищеними цінами на плитку.

У Харківському антикорупційному центрі наголошують, що ід час великої війни витрати на ремонт та будівництво мають бути мінімізовані, а вивільнені кошти мають бути спрямовані на потреби Сил Оборони України. Зараз подібні роботи не на часі.

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ремонт у Центральному парку Харкова

Автор: 

парк (132) Харків (6119) Харківська область (2796) Харківський район (916)
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Топ коментарі
+13
колись у Покровську висаджували квіти коли кацапи були за 30 км
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20.11.2025 21:25 Відповісти
+11
Харківські владні ждуни дбають, щоб кацапські штурмовики на порепаних тротуарах міського парку ноги не повиламували ??? Якесь до болі знайоме слово "поребрики".
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20.11.2025 21:27 Відповісти
+9
2200 грн./кв.м - золотий тротуар. А який відсоток відкатів?
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20.11.2025 21:27 Відповісти
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колись у Покровську висаджували квіти коли кацапи були за 30 км
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20.11.2025 21:25 Відповісти
2200 грн./кв.м - золотий тротуар. А який відсоток відкатів?
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20.11.2025 21:27 Відповісти
Половина - моя, половина - наша. )
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20.11.2025 21:57 Відповісти
Это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это всё время тебе!
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20.11.2025 22:13 Відповісти
Харківські владні ждуни дбають, щоб кацапські штурмовики на порепаних тротуарах міського парку ноги не повиламували ??? Якесь до болі знайоме слово "поребрики".
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20.11.2025 21:27 Відповісти
Краще безпілотники купували, а так откати по кішеням позапхїають
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20.11.2025 21:28 Відповісти
Для параду асвабадітєлєй?****"ги((((
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20.11.2025 21:28 Відповісти
саме час
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20.11.2025 21:29 Відповісти
якщо в Києві будують та ремонтують парки, перекладають плитку і т.д. то чим гірші Харків чи той же Покровськ ?

люди хотять пожить красіво... перед смертю.

.
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20.11.2025 21:31 Відповісти
В Києві активно капіталять шляхопроводи і мости
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20.11.2025 21:41 Відповісти
Оте, кому Ви відповіли, й тіло нижче - походу ботяри..
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21.11.2025 02:11 Відповісти
Тим, що в Києва й так зелені бюджет віджимають. І Київ з бюджету постійно на фронт щось закуповує. А мерія Харкова що для фронту робить?
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20.11.2025 22:06 Відповісти
ще раз !
в Києві будують та ремонтують парки, перекладають плитку.

для розуміння: гітлер в 43-44 рр. зупиняв всі проєкти по зброї, які не можна було реалізувати протягом року

а у нас - гуляй рваніна!
Харківське шосе в Києві переробляємо за міліарди гривен !!!!,
тисчі роздаємо

ви реально сподіваєтесь вціліти в Україні ?

.
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21.11.2025 00:47 Відповісти
Я неясно сказала? Відвали від мене! Чи ти, ботяра між аккаунтів заблукало й не з того відповіло? Бо пишеш 1 в 1 з отією Наталією Михайловою, якій я відповіла.
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21.11.2025 02:10 Відповісти
У кожного свій енергоатом, хто як може, так і заробляє (вірніше деребанить).
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20.11.2025 21:36 Відповісти
Зе через його тупість, жадібність, невміння керувати таки підпіше капітуляцію нажаль.

А все це завдяки 73 % кочених дебилів
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20.11.2025 21:40 Відповісти
Як це мило під час війни. До речи, здается шо у Харькові є свій Міндіч. Ну хочаб Цукерман.
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20.11.2025 21:41 Відповісти
Яка краса.Війна війною а бюджетік сам себе не розпиляє.
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20.11.2025 21:43 Відповісти
"ука нічого не міняється.І за це я маю гнити на сході,
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20.11.2025 21:46 Відповісти
У Харкові централізоване гаряче водопостачання поновлюють на другий день після масованих обстрілів. Так що мають право!
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20.11.2025 21:49 Відповісти
"325 метрів поребриків" - яких **** "прорєбріків"? з якого часу в нас "порєбрікі"?
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20.11.2025 21:55 Відповісти
Випередили ...))
Теж подумав - невже так і написали ?
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20.11.2025 22:20 Відповісти
Хіба могло бути інакше?
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20.11.2025 21:59 Відповісти
Після війни ,- за півтора роки Харків буде не впізнати , - а що ви зараз робите , якась пошесть наших клерків косить і лишає розсудку.
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20.11.2025 22:15 Відповісти
Опять миньдичь? Или это по инерции?
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20.11.2025 22:37 Відповісти
Повірьте - то все дитячі забавки, порівняно з ремонтом тротуарів в Дніпрі
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20.11.2025 23:31 Відповісти
Опа, а у Покровську теж розарії робили перед приходом кацапні. Дерибанять останнє бабло перед шухером?
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20.11.2025 23:53 Відповісти
В таких випадках мають працювати карпатські хлопці. Вони Сінєгубову і тротуарчик положать і лавочкі пакрасят.
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21.11.2025 00:42 Відповісти
 
 