У Харкові планують витратити 1,87 млн грн на ремонт тротуарів у Центральному парку, - ХАЦ
Харківський Центральний парк оголосив нові торги на 1,87 млн грн — на ремонт тротуарів у зоні непрацюючих атракціонів.
Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, інформує Цензор.НЕТ.
"Планують укласти близько 850 м² тротуарної плитки (з яких майже 765 м² — б/у плитка), а також встановити 325 метрів поребриків", - ідеться у повідомленні.
У вересні ХАЦ повідомляв, що Центральний парк уже ремонтував пішохідну мережу — і робив це за завищеними цінами на плитку.
У Харківському антикорупційному центрі наголошують, що ід час великої війни витрати на ремонт та будівництво мають бути мінімізовані, а вивільнені кошти мають бути спрямовані на потреби Сил Оборони України. Зараз подібні роботи не на часі.
Топ коментарі
+13 Псамметих II
показати весь коментар20.11.2025 21:25 Відповісти Посилання
+11 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар20.11.2025 21:27 Відповісти Посилання
+9 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар20.11.2025 21:27 Відповісти Посилання
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люди хотять пожить красіво... перед смертю.
.
в Києві будують та ремонтують парки, перекладають плитку.
для розуміння: гітлер в 43-44 рр. зупиняв всі проєкти по зброї, які не можна було реалізувати протягом року
а у нас - гуляй рваніна!
Харківське шосе в Києві переробляємо за міліарди гривен !!!!,
тисчі роздаємо
ви реально сподіваєтесь вціліти в Україні ?
.
А все це завдяки 73 % кочених дебилів
Теж подумав - невже так і написали ?