У Харкові планують витратити 1,87 млн грн на ремонт тротуарів у Центральному парку, - ХАЦ

Харківський Центральний парк оголосив нові торги на 1,87 млн грн — на ремонт тротуарів у зоні непрацюючих атракціонів.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, інформує Цензор.НЕТ.

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"Планують укласти близько 850 м² тротуарної плитки (з яких майже 765 м² — б/у плитка), а також встановити 325 метрів поребриків", - ідеться у повідомленні.

У вересні ХАЦ повідомляв, що Центральний парк уже ремонтував пішохідну мережу — і робив це за завищеними цінами на плитку.

У Харківському антикорупційному центрі наголошують, що ід час великої війни витрати на ремонт та будівництво мають бути мінімізовані, а вивільнені кошти мають бути спрямовані на потреби Сил Оборони України. Зараз подібні роботи не на часі.

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