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Новини Майно Ставицького
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Суд відмовив у поверненні 48 кг золота батьку ексміністра Ставицького

Майно Ставицького залишилося у власності держави — суд відмовив

Вишгородський райсуд Київської області не повернув батьку ексміністра енергетики Едуарда Ставицького 48 кг золотих зливків та $4,8 млн, вилучених державою для потреб обороноздатності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Судовий репортер".

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Вилучене майно після втечі Ставицького

У 2014 році після втечі колишнього міністра енергетики Ставицького правоохоронці вилучили золоті банківські зливки загальною вагою понад 48 кілограмів, 4,8 млн доларів, 7,5 тисячі євро та величезну кількість ювелірних виробів та годинників.

Золото і готівка як речові докази зберігалися в "Укрексімбанку".

27 березня 2022 року керівник Головного управління розвідки Міноборони передав його у власність держави для забезпечення обороноздатності. Частину золота продали Нацбанку: частина злитків потрапила до золотовалютного резерву, решту переплавили для виготовлення заготовок для монет. Від реалізації золота до держбюджету надійшло 83 млн грн.

У червні 2024 року суд закрив справу проти Ставицького за строками давності щодо заволодіння об’єктами комплексу "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", де раніше проживав Віктор Янукович.

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Останні 10 років Ставицького судили заочно і він був оголошений у розшук. Але коли постало питання звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності, то Ставицький вийшов на відеозвʼязок із судом.

Суд відмовив у поверненні майна

Під час розгляду цього клопотання прокурор повідомив, що на злитках і валюті не було слідів злочину, тому всі ці роки вони не були арештовані.

Аналізуючи ситуацію, суд зазначив, що в випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності спеціальна конфіскація майна не застосовується.

В умовах воєнного стану в Україні допускається примусове вилучення (реквізиція) державою майна у власника з обовʼязком держави відшкодувати його вартість. Хоча ці приписи закону не застосовуються до грошей як майна. Законодавець не передбачив в умовах воєнного стану конфіскації грошей для потреб оборони за рішенням військового командування.

Вишгородський районий суд відмовився повертати батьку Ставицького готівку і золоті зливки з посиланням на те, що ці речові докази не збережені.

Але водночас суд зазначив, що питання повʼязані із поверненням або відшкодуванням власнику реалізованого майна можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

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конфіскація (926) суд (11922) Ставицький Едуард (89)
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Топ коментарі
+14
Це капець!Суки,яких ми приводимо до влади,приймають такі закони які не виконують а обходять.Це ж як треба було працювати при владі зека що непосильною працею,24/7,крали,щоб при втечі вивозити камазами або взагалі не вспіли вивезти бо своє тіло спасали.І в який час було їх більше чи меньше, не скажеш.ЗЕлені гниди нічим не відрізняються від попередників
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24.11.2025 13:15 Відповісти
+9
Не повернув тільки тому, що золота того вже в нема, це як з нафтою на НПЗ Курченка, яку конфіскували , а Пашинський продав, а що повертати, якщо вже вкрали крадене.
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24.11.2025 13:13 Відповісти
+8
це невеликий обсяг, золото щільне
а як овоч чотири камаза баксів провіз?
питання до погранців
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24.11.2025 13:21 Відповісти
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48 кг золота!!! Довбать мій лисий череп!!!!! Як вони збиралися його тягнути у випадку шухера?
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24.11.2025 13:12 Відповісти
Сіли б у свій чорний члєновоз і повезли б.
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24.11.2025 13:20 Відповісти
це невеликий обсяг, золото щільне
а як овоч чотири камаза баксів провіз?
питання до погранців
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24.11.2025 13:21 Відповісти
Обсяг невеликий, але ж важко! Якісь діаманти мабудь було б легше..
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24.11.2025 13:40 Відповісти
в діамантах треба розбиратись
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24.11.2025 13:43 Відповісти
Це те шо ми знаємо. Я не здивуюсь коли у деяхик підарасів рахунок на тони йдуть
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24.11.2025 13:49 Відповісти
Не повернув тільки тому, що золота того вже в нема, це як з нафтою на НПЗ Курченка, яку конфіскували , а Пашинський продав, а що повертати, якщо вже вкрали крадене.
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24.11.2025 13:13 Відповісти
А скільки тон золота у янелоха і козиря?
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24.11.2025 13:14 Відповісти
Барін трєбують віддать награблєноє… Сміливець!
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24.11.2025 13:15 Відповісти
Це капець!Суки,яких ми приводимо до влади,приймають такі закони які не виконують а обходять.Це ж як треба було працювати при владі зека що непосильною працею,24/7,крали,щоб при втечі вивозити камазами або взагалі не вспіли вивезти бо своє тіло спасали.І в який час було їх більше чи меньше, не скажеш.ЗЕлені гниди нічим не відрізняються від попередників
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24.11.2025 13:15 Відповісти
Ні відрізняються - зелені гниди тупіші .
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24.11.2025 13:25 Відповісти
Нікого українці не приводять до влади бо не є реальними суверенами і мажоритарними тримачами влади в своїй державі! Є система з 91 року (доречі українофобна) яка професійно маніпулює і має необмежений адмін ресурс яка здебільшого легко уникає покарань...
Не сказати що українці нічого не роблять , безумовно хочуть стати суверенами але зараз на протидію цьому організована війна тож знову це питання відкладається на невизначений термін
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24.11.2025 13:27 Відповісти
" ЗЕлені гниди нічим не відрізняються від попередників " Тобто " Порошенко крав "продовжується ? Коли ж ви бовдури порозумнішаєте ?
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24.11.2025 18:30 Відповісти
Яка недолуга!!! Ви задовбали с тим порохом! Тобі пишуть за сьогодні, за ту гнилу владу яка сьогодні!! А такі як ти, наче ті кацапи тупорилі з метадічкай...
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25.11.2025 14:13 Відповісти
Це ви задовбали ! Що написав Виктор Шевченко ---ЗЕлені гниди нічим не відрізняються від попередників " От я і відповіла , він перший згадав . І не тикай -бидло !
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25.11.2025 19:37 Відповісти
З чого тепер людині унітаз відливати? Ай, ніхарашо...
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24.11.2025 13:21 Відповісти
наскирдував. звичайно треба компенсувати.
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24.11.2025 13:22 Відповісти
Як це батька буде без золотого запасу?
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24.11.2025 13:29 Відповісти
За себе переживайте! А батько Ставицького чи як його правильно, ще залишить посаг на три покоління в перед, в царських умовах!
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26.11.2025 07:54 Відповісти
Та й нахріно воно старій людині отаке тягать?
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24.11.2025 13:29 Відповісти
Хоче пам,ятника собі як туркмен відлить і щоб за сонцем ходив
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24.11.2025 13:40 Відповісти
не повернув суд... кровне золото діду, золото що Едік намив у свойму кабінеті...всі дні і ночі..
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24.11.2025 13:34 Відповісти
Це тільки діда золото, а дітя своє мабуть добре сховало
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24.11.2025 14:20 Відповісти
золото вже мєнти з прокурорами та суддями поділили))) навіть якби дуже дуже постратися, но не отримаєш)))))))
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24.11.2025 14:03 Відповісти
Ну поверніть хоча би 47 кг. Тяжко родини без цього, вже ікра в глотку не лізе
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24.11.2025 14:18 Відповісти
Масштабы воровства поражают...😱 И это экс-министр. А что у других рангом выше?! 🥵
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24.11.2025 16:30 Відповісти
Тобто у чувака було 10 років, щоб спробувати захіститись у суді. Але усей цей час він переховувався від правосуддя. І коли закінчився термін карної відповідальності, вирішив що можна ось так просто подзовонити у суд щоб йому віддали награбоване, яке типу все ще лежить десь у сейфі та чекає на нього
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24.11.2025 17:30 Відповісти
І це тільки один міністр.
А їх оно скільки. А ще зами. А ще судді. А ще прокурори. В ще митники... Можна Китаю позички давати.
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24.11.2025 18:05 Відповісти
і на кредити Китаю, і Європі на гей паради, і Трампу на Нобелівську премію🫣 І на три покоління вперед!!
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26.11.2025 08:16 Відповісти
Теж громадянин Ізраїлю.
Ну як пороблено...
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24.11.2025 19:08 Відповісти
Ну вообще прих.евшие,ни страху никуя нет Выыы пид@ры лохмоногие,на фронт собак
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25.11.2025 00:11 Відповісти
Якщо їх зібрати на фронт усіх Міністрів та заступників, вони рУзьких ****** за три дні, Куплять всю другу армію рУzzkoго мИра з усіма тельбухами!
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26.11.2025 08:25 Відповісти
 
 