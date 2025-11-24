Суд відмовив у поверненні 48 кг золота батьку ексміністра Ставицького

Вишгородський райсуд Київської області не повернув батьку ексміністра енергетики Едуарда Ставицького 48 кг золотих зливків та $4,8 млн, вилучених державою для потреб обороноздатності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Судовий репортер".

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Вилучене майно після втечі Ставицького

У 2014 році після втечі колишнього міністра енергетики Ставицького правоохоронці вилучили золоті банківські зливки загальною вагою понад 48 кілограмів, 4,8 млн доларів, 7,5 тисячі євро та величезну кількість ювелірних виробів та годинників.

Золото і готівка як речові докази зберігалися в "Укрексімбанку".

27 березня 2022 року керівник Головного управління розвідки Міноборони передав його у власність держави для забезпечення обороноздатності. Частину золота продали Нацбанку: частина злитків потрапила до золотовалютного резерву, решту переплавили для виготовлення заготовок для монет. Від реалізації золота до держбюджету надійшло 83 млн грн.

У червні 2024 року суд закрив справу проти Ставицького за строками давності щодо заволодіння об’єктами комплексу "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", де раніше проживав Віктор Янукович.

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Останні 10 років Ставицького судили заочно і він був оголошений у розшук. Але коли постало питання звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності, то Ставицький вийшов на відеозвʼязок із судом.

Суд відмовив у поверненні майна

Під час розгляду цього клопотання прокурор повідомив, що на злитках і валюті не було слідів злочину, тому всі ці роки вони не були арештовані.

Аналізуючи ситуацію, суд зазначив, що в випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності спеціальна конфіскація майна не застосовується.

В умовах воєнного стану в Україні допускається примусове вилучення (реквізиція) державою майна у власника з обовʼязком держави відшкодувати його вартість. Хоча ці приписи закону не застосовуються до грошей як майна. Законодавець не передбачив в умовах воєнного стану конфіскації грошей для потреб оборони за рішенням військового командування.

Вишгородський районий суд відмовився повертати батьку Ставицького готівку і золоті зливки з посиланням на те, що ці речові докази не збережені.

Але водночас суд зазначив, що питання повʼязані із поверненням або відшкодуванням власнику реалізованого майна можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

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