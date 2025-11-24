РУС
Новости Имущество Ставицкого
Суд отказал в возвращении 48 кг золота отцу экс-министра Ставицкого

Имущество Ставицкого осталось в собственности государства — суд отказал

Вышгородский райсуд Киевской области не вернул отцу экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого 48 кг золотых слитков и $4,8 млн, изъятых государством для нужд обороноспособности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебный репортер".

Изъятое имущество после побега Ставицкого

В 2014 году после побега бывшего министра энергетики Ставицкого правоохранители изъяли золотые банковские слитки общим весом более 48 килограммов, 4,8 млн долларов, 7,5 тысячи евро и огромное количество ювелирных изделий и часов.

Золото и наличные деньги как вещественные доказательства хранились в "Укрэксимбанке".

27 марта 2022 года руководитель Главного управления разведки Минобороны передал его в собственность государства для обеспечения обороноспособности. Часть золота продали Нацбанку: часть слитков попала в золотовалютный резерв, остальное переплавили для изготовления заготовок для монет. От реализации золота в госбюджет поступило 83 млн грн.

В июне 2024 года суд закрыл дело против Ставицкого по срокам давности в отношении завладения объектами комплекса "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", где ранее проживал Виктор Янукович.

Последние 10 лет Ставицкого судили заочно, и он был объявлен в розыск. Но когда встал вопрос об освобождении от уголовной ответственности по срокам давности, Ставицкий вышел на видеосвязь с судом.

Суд отказал в возврате имущества

При рассмотрении этого ходатайства прокурор сообщил, что на слитках и валюте не было следов преступления, поэтому все эти годы они не были арестованы.

Анализируя ситуацию, суд отметил, что в случае освобождения лица от уголовной ответственности специальная конфискация имущества не применяется.

В условиях военного положения в Украине допускается принудительное изъятие (реквизиция) государством имущества у владельца с обязательством государства возместить его стоимость. Хотя эти предписания закона не применяются к деньгам как имуществу. Законодатель не предусмотрел в условиях военного положения конфискации денег для нужд обороны по решению военного командования.

Вышгородский районный суд отказался возвращать отцу Ставицкого наличные деньги и золотые слитки со ссылкой на то, что эти вещественные доказательства не сохранены.

Но в то же время суд отметил, что вопросы, связанные с возвратом или возмещением владельцу реализованного имущества, могут быть решены в порядке гражданского судопроизводства.

+5
Не повернув тільки тому, що золота того вже в нема, це як з нафтою на НПЗ Курченка, яку конфіскували , а Пашинський продав, а що повертати, якщо вже вкрали крадене.
24.11.2025 13:13 Ответить
+5
Це капець!Суки,яких ми приводимо до влади,приймають такі закони які не виконують а обходять.Це ж як треба було працювати при владі зека що непосильною працею,24/7,крали,щоб при втечі вивозити камазами або взагалі не вспіли вивезти бо своє тіло спасали.І в який час було їх більше чи меньше, не скажеш.ЗЕлені гниди нічим не відрізняються від попередників
24.11.2025 13:15 Ответить
+3
48 кг золота!!! Довбать мій лисий череп!!!!! Як вони збиралися його тягнути у випадку шухера?
24.11.2025 13:12 Ответить
48 кг золота!!! Довбать мій лисий череп!!!!! Як вони збиралися його тягнути у випадку шухера?
24.11.2025 13:12 Ответить
Сіли б у свій чорний члєновоз і повезли б.
24.11.2025 13:20 Ответить
це невеликий обсяг, золото щільне
а як овоч чотири камаза баксів провіз?
питання до погранців
24.11.2025 13:21 Ответить
Обсяг невеликий, але ж важко! Якісь діаманти мабудь було б легше..
24.11.2025 13:40 Ответить
в діамантах треба розбиратись
24.11.2025 13:43 Ответить
Це те шо ми знаємо. Я не здивуюсь коли у деяхик підарасів рахунок на тони йдуть
24.11.2025 13:49 Ответить
Не повернув тільки тому, що золота того вже в нема, це як з нафтою на НПЗ Курченка, яку конфіскували , а Пашинський продав, а що повертати, якщо вже вкрали крадене.
24.11.2025 13:13 Ответить
А скільки тон золота у янелоха і козиря?
24.11.2025 13:14 Ответить
Барін трєбують віддать награблєноє… Сміливець!
24.11.2025 13:15 Ответить
Це капець!Суки,яких ми приводимо до влади,приймають такі закони які не виконують а обходять.Це ж як треба було працювати при владі зека що непосильною працею,24/7,крали,щоб при втечі вивозити камазами або взагалі не вспіли вивезти бо своє тіло спасали.І в який час було їх більше чи меньше, не скажеш.ЗЕлені гниди нічим не відрізняються від попередників
24.11.2025 13:15 Ответить
Ні відрізняються - зелені гниди тупіші .
24.11.2025 13:25 Ответить
Нікого українці не приводять до влади бо не є реальними суверенами і мажоритарними тримачами влади в своїй державі! Є система з 91 року (доречі українофобна) яка професійно маніпулює і має необмежений адмін ресурс яка здебільшого легко уникає покарань...
Не сказати що українці нічого не роблять , безумовно хочуть стати суверенами але зараз на протидію цьому організована війна тож знову це питання відкладається на невизначений термін
24.11.2025 13:27 Ответить
З чого тепер людині унітаз відливати? Ай, ніхарашо...
24.11.2025 13:21 Ответить
наскирдував. звичайно треба компенсувати.
24.11.2025 13:22 Ответить
Як це батька буде без золотого запасу?
24.11.2025 13:29 Ответить
Та й нахріно воно старій людині отаке тягать?
24.11.2025 13:29 Ответить
Хоче пам,ятника собі як туркмен відлить і щоб за сонцем ходив
24.11.2025 13:40 Ответить
не повернув суд... кровне золото діду, золото що Едік намив у свойму кабінеті...всі дні і ночі..
24.11.2025 13:34 Ответить
золото вже мєнти з прокурорами та суддями поділили))) навіть якби дуже дуже постратися, но не отримаєш)))))))
24.11.2025 14:03 Ответить
 
 