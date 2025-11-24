Суд отказал в возвращении 48 кг золота отцу экс-министра Ставицкого

Вышгородский райсуд Киевской области не вернул отцу экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого 48 кг золотых слитков и $4,8 млн, изъятых государством для нужд обороноспособности.

Изъятое имущество после побега Ставицкого

В 2014 году после побега бывшего министра энергетики Ставицкого правоохранители изъяли золотые банковские слитки общим весом более 48 килограммов, 4,8 млн долларов, 7,5 тысячи евро и огромное количество ювелирных изделий и часов.

Золото и наличные деньги как вещественные доказательства хранились в "Укрэксимбанке".

27 марта 2022 года руководитель Главного управления разведки Минобороны передал его в собственность государства для обеспечения обороноспособности. Часть золота продали Нацбанку: часть слитков попала в золотовалютный резерв, остальное переплавили для изготовления заготовок для монет. От реализации золота в госбюджет поступило 83 млн грн.

В июне 2024 года суд закрыл дело против Ставицкого по срокам давности в отношении завладения объектами комплекса "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", где ранее проживал Виктор Янукович.

Последние 10 лет Ставицкого судили заочно, и он был объявлен в розыск. Но когда встал вопрос об освобождении от уголовной ответственности по срокам давности, Ставицкий вышел на видеосвязь с судом.

Суд отказал в возврате имущества

При рассмотрении этого ходатайства прокурор сообщил, что на слитках и валюте не было следов преступления, поэтому все эти годы они не были арестованы.

Анализируя ситуацию, суд отметил, что в случае освобождения лица от уголовной ответственности специальная конфискация имущества не применяется.

В условиях военного положения в Украине допускается принудительное изъятие (реквизиция) государством имущества у владельца с обязательством государства возместить его стоимость. Хотя эти предписания закона не применяются к деньгам как имуществу. Законодатель не предусмотрел в условиях военного положения конфискации денег для нужд обороны по решению военного командования.

Вышгородский районный суд отказался возвращать отцу Ставицкого наличные деньги и золотые слитки со ссылкой на то, что эти вещественные доказательства не сохранены.

Но в то же время суд отметил, что вопросы, связанные с возвратом или возмещением владельцу реализованного имущества, могут быть решены в порядке гражданского судопроизводства.

