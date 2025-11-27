"Аптека 9-1-1 бот" у Телеграмі надає сучасний підхід до медичної допомоги: ліки, консультації та знижки за кілька кліків

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У той час, коли українці все частіше шукають швидкі та надійні рішення для здоров’я, "Аптека 9-1-1 бот" пропонує сучасний інструмент — чат у телеграмі, який поєднує онлайн-аптеку, медичні консультації та персональні бонуси в одному сервісі.

"Аптека 9-1-1 бот" у Телеграмі став зручним сервісом для тих, хто хоче отримувати медичну допомогу швидко, безпечно та без зайвих контактів. У боті можна купити ліки, знайти акційні пропозиції та оформити замовлення для отримання у найближчій аптеці — усе за кілька кліків.

Однією з ключових функцій стала онлайн консультація лікаря, доступна щодня з 7:00 до 00:00. Послуга — абсолютно безоплатна. Користувач може обговорити будь-які питання щодо здоров’я, отримати професійну пораду, а за потреби — Е-рецепт на необхідні препарати.

"Ми створили телеграм-бот, щоб кожен українець міг отримати підтримку й необхідні ліки тоді, коли це дійсно потрібно. Швидко, безпечно і без зайвих бар’єрів. Наші лікарі працюють щодня до опівночі, а технології штучного інтелекту допомагають робити попередню діагностику шкіри ще точнішою. Ми хочемо, щоб турбота про здоров’я була максимально простою — навіть у кілька кліків у смартфоні", — зазначають у компанії.

В "Аптека 9-1-1 бот" також доступні інші опції:

дисконтна картка, яка зберігає бонуси та дозволяє швидко оплачувати замовлення;

історія покупок;

адреси найближчих аптек, де можна отримати замовлення;

фармОпіка — перевірка реєстрації та якості медичних засобів;

розділ "Кар’єра", що дозволяє долучитися до команди компанії;

програма "+1 запросити", де за кожного друга нараховуються подарункові кошти на бонусний рахунок.

Щоб активувати всі можливості, достатньо ввести свій номер телефону. Після цього користувач отримує доступ до промокоду зі знижкою -5% на всі товари, дисконтної картки та всього функціоналу сервісу.

Каталог охоплює тисячі позицій: від ліків і медтехніки до дитячих товарів, косметики, вітамінів і дієтичних добавок, також засобів для дому.

Доступна навіть послуга індивідуального виготовлення ліків — від дерматологічних кремів і протизапальних засобів до формул для суглобів чи догляду за шкірою.

Щодня в чат-боті оновлюються акції зі знижками до -50%, а для детальнішої консультації можна замовити зворотний дзвінок або написати оператору в онлайн-чаті.

"Аптека 9-1-1 бот" — це сервіс, який робить турботу про здоров’я не лише доступною, а й максимально комфортною.

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Лікар може прийняти рішення про виписування рецепта дистанційно після попереднього консультування (обстеження) пацієнта, якщо це не суперечитиме галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ. Телеконсультування здійснюється лікарями закладу охорони здоров'я Медичного центру "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ", що є відокремленим підрозділом ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ" (ліцензію видано наказом МОЗ від 31.08.2018 № 1581).