"Аптека 9-1-1 бот" в Телеграме предоставляет современный подход к медицинской помощи: лекарства, консультации и скидки за несколько кликов.

Реклама

В то время, когда украинцы все чаще ищут быстрые и надежные решения для здоровья, "Аптека 9-1-1 бот" предлагает современный инструмент - чат в Telegram, который объединяет онлайн-аптеку, медицинские консультации и персональные бонусы в одном сервисе.

"Аптека 9-1-1 бот" в Телеграме стал удобным сервисом для тех, кто хочет получать медицинскую помощь быстро, безопасно и без лишних контактов. В боте можно купить лекарства, найти акционные предложения и оформить заказ для получения в ближайшей аптеке - все за несколько кликов.

Одной из ключевых функций стала онлайн-консультация врача, доступная ежедневно с 7:00 до 00:00. Услуга - абсолютно бесплатная. Пользователь может обсудить любые вопросы о здоровье, получить профессиональный совет, а при необходимости — электронный рецепт на необходимые препараты.

"Мы создали телеграм-бот, чтобы каждый украинец мог получить поддержку и необходимые лекарства тогда, когда это действительно нужно. Быстро, безопасно и без лишних барьеров. Наши врачи работают ежедневно до полуночи, а технологии искусственного интеллекта помогают делать предварительную диагностику кожи еще более точной. Мы хотим, чтобы забота о здоровье была максимально простой - даже в несколько кликов в смартфоне", - отмечают в компании.

В "Аптека 9-1-1 бот" также доступны другие опции:

дисконтная карта, которая сохраняет бонусы и позволяет быстро оплачивать заказы;

история покупок;

адреса ближайших аптек, где можно получить заказ;

фармОпика - проверка регистрации и качества медицинских средств;

раздел "Карьера", позволяющий присоединиться к команде компании;

программа "+1 пригласить", где за каждого друга начисляются подарочные средства на бонусный счет.

Чтобы активировать все возможности, достаточно ввести свой номер телефона. После этого пользователь получает доступ к промокоду со скидкой -5% на все товары, дисконтной карте и всему функционалу сервиса.

Каталог охватывает тысячи позиций: от лекарств и медтехники до детских товаров, косметики, витаминов и диетических добавок, а также средств для дома.

Доступна даже услуга индивидуального изготовления лекарств — от дерматологических кремов и противовоспалительных средств до формул для суставов или ухода за кожей.

Ежедневно в чат-боте обновляются акции со скидками до -50%, а для более подробной консультации можно заказать обратный звонок или написать оператору в онлайн-чате.

"Аптека 9-1-1 бот" - это сервис, который делает заботу о здоровье не только доступной, но и максимально комфортной.

***

Врач может принять решение о выписке рецепта дистанционно после предварительной консультации (обследования) пациента, если это не противоречит отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом. Телеконсультирование осуществляется врачами учреждения здравоохранения Медицинского центра "УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ", который является обособленным подразделением ООО "УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ" (лицензия выдана приказом МЗ от 31.08.2018 № 1581).