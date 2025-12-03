У листопаді на фронті відбулася рекордна кількість боєзіткнень - майже 6 тисяч, - Міноборони
У листопаді кількість зафіксованих на фронті бойових зіткнень перевищила середньомісячні показники цього року.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Бойові зіткнення
Так, упродовж осені інтенсивність бойових дій зросла. У листопаді кількість зафіксованих боєзіткнень перевищила середньомісячні показники цього року.
За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, за 30 днів листопада було зафіксовано 5990 боєзіткнень. Найгарячішою добою наразі є 28 листопада – було зафіксовано 311 боєзіткнень із ворогом.
Авіаудари та обстріли
Протягом листопада ворог:
- завдав понад 1600 авіаційних ударів;
- здійснив близько 128 000 обстрілів, зокрема більш як 3200 – з реактивних систем залпового вогню.
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показати весь коментар03.12.2025 13:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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