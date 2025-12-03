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Новини Ситуація на фронті
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У листопаді на фронті відбулася рекордна кількість боєзіткнень - майже 6 тисяч, - Міноборони

Кількість боєзіткнень у листопаді

У листопаді кількість зафіксованих на фронті бойових зіткнень перевищила середньомісячні показники цього року.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Бойові зіткнення

Так, упродовж осені інтенсивність бойових дій зросла. У листопаді кількість зафіксованих боєзіткнень перевищила середньомісячні показники цього року.

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, за 30 днів листопада було зафіксовано 5990 боєзіткнень. Найгарячішою добою наразі є 28 листопада – було зафіксовано 311 боєзіткнень із ворогом.

Авіаудари та обстріли

Протягом листопада ворог:

Автор: 

Генштаб ЗС (8498) бойові дії (5976)
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аткуда шмигаль знает?
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03.12.2025 13:19 Відповісти
 
 