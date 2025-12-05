Депутату Харківської міської ради Лесику повідомлено про підозру у державній зраді. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора депутату Харківської міської ради VIII скликання повідомлено про підозру у державній зраді та неподанні декларацій, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
За даними слідства, упродовж 2021–2024 років цей депутат, користуючись власним авторитетом і впливом на прихильників політичної партії "ОПЗЖ" в Харківському регіоні та за його межами, публічно поширював висловлювання проросійського змісту, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Ймовірно, йдеться про депутата забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Андрія Лесика.
Він умисно допомагав РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності, поширював висловлювання, спрямовані на пропаганду та нагнітання в українському суспільстві проросійських настроїв, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
Також у 2021–2024 роках, будучи посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктом декларування, депутат умисно не подав обов’язкові щорічні декларації за відповідні роки, попри вимоги закону.
Крім того, як установило слідство, підозрюваний у 2023 році виїхав до Росії, де переховується від правосуддя і на даний час.
Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Державного бюро розслідувань.
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