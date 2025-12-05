Депутату Харківської міської ради Лесику повідомлено про підозру у державній зраді. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора депутату Харківської міської ради VIII скликання повідомлено про підозру у державній зраді та неподанні декларацій, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За даними слідства, упродовж 2021–2024 років цей депутат, користуючись власним авторитетом і впливом на прихильників політичної партії "ОПЗЖ" в Харківському регіоні та за його межами, публічно поширював висловлювання проросійського змісту, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

Ймовірно, йдеться про депутата забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Андрія Лесика.

Він умисно допомагав РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності, поширював висловлювання, спрямовані на пропаганду та нагнітання в українському суспільстві проросійських настроїв, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Також у 2021–2024 роках, будучи посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктом декларування, депутат умисно не подав обов’язкові щорічні декларації за відповідні роки, попри вимоги закону.

Крім того, як установило слідство, підозрюваний у 2023 році виїхав до Росії, де переховується від правосуддя і на даний час.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Державного бюро розслідувань.









Читайте: Резолюція ООН про повернення українських дітей - новий інструмент міжнародного тиску на РФ, - Офіс Генпрокурора