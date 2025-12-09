Четверо підлітків зґвалтували та пограбували 46-річну жінку в Мукачеві: суд виніс кримінальні вироки

Фото: Facebook / Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті суд виніс вироки чотирьом підліткам, які у липні заманили 46-річну жінку у безлюдне місце, після чого зґвалтували та пограбували її.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримання підозрюваних

Хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років затримали 23 липня 2025 року після звернення потерпілої мешканки Мукачева до поліції. У вересні справу направили до суду.

Слідство встановило, що нападники зустріли 46-річну жінку на вулиці, запропонували провести її до таксі, а згодом завели до безлюдного місця. Потім вони відібрали в потерпілої прикраси та готівкові кошти, а потім зґвалтували її.

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Вирок суду

Прокурори довели вину підлітків у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та грабежі, поєднаному з насильством, учиненому повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групи осіб (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Двом обвинуваченим суд призначив покарання у вигляді сім років і одного місяця позбавлення волі кожному. Третьому підсудному, який уже мав судимість, — сім років і два місяці ув’язнення.

Матеріали щодо четвертого спільника, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про поміщення його до спеціалізованого закладу.

До набрання вироком законної сили засуджені безальтернативно утримуватимуться під вартою.

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