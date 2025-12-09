РУС
Четверо подростков изнасиловали и ограбили 46-летнюю женщину в Мукачево: суд вынес уголовные приговоры

Четырем подросткам, которые в Мукачево изнасиловали 46-летнюю прохожую, вынесли приговоры
Фото: Facebook / Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатье суд вынес приговоры четырем подросткам, которые в июле заманили 46-летнюю женщину в безлюдное место, после чего изнасиловали и ограбили ее.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание подозреваемых

Ребят в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет задержали 23 июля 2025 года после обращения потерпевшей жительницы Мукачево в полицию. В сентябре дело направили в суд.

Следствие установило, что нападавшие встретили 46-летнюю женщину на улице, предложили проводить ее до такси и завели в безлюдное место. Затем они отобрали у потерпевшей украшения и наличные деньги, а потом изнасиловали ее.

Приговор суда

  • Прокуроры доказали вину подростков в изнасиловании, совершенном группой лиц, и грабеже, соединенном с насилием, совершенном повторно, в условиях военного положения, по предварительному сговору группы лиц (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины).
  • Двум обвиняемым суд назначил наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы каждому. Третьему подсудимому, который уже имел судимость, — семь лет и два месяца тюремного заключения.

Материалы по четвертому сообщнику, не достигшему возраста уголовной ответственности, переданы в суд для решения вопроса о помещении его в специализированное учреждение.

До вступления приговора в законную силу осужденные будут безальтернативно содержаться под стражей.

