На фронті загинув один з перших пластунів Миколаєва Володимир Яковлєв

12 грудня у Миколаєві відбудеться прощання з Володимиром Яковлєвим, який загинув 10 вересня у Харківській області. Захисник, відомий як Професор, поєднував службу у ЗСУ та активну участь у Пласті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Пласт - український скаутинг.

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У 2019 році, будучи студентом, став старшим пластуном та одним із ініціаторів відновлення станиці Миколаїв. Разом із ініціативною групою відновлення місцевого осередку брав участь у пластових заходах в інших станицях для здобуття досвіду, зокрема у "Святі Весни" в Херсоні та відкритті пластового року в Кропивницькому. Активно долучався до зовнішніх презентацій Пласту в Миколаєві. Пройшов крайовий вишкіл дійсного членства у Херсоні в 2020 році.

Навчався у загальноосвітній школі №49 міста Миколаєва, згодом продовжив освіту за спеціальністю автомеханіка у Миколаївському професійному ліцеї будівництва та сфери послуг. Вищу освіту здобув у 2022 році на механіко-математичному факультеті Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського за спеціальністю "Комп’ютерні науки".

Короткий час працював на заводі та в одному з відділень "Нової пошти". Захоплювався літературою та готував до видання власну книгу фентезі-прози під назвою "Камінь".

Після повномасштабного російського вторгнення залишився у Миколаєві й займався волонтерською діяльністю. У серпні 2024 року підписав контракт і мобілізувався до Збройних сил України. Службу проходив у дивізіоні артилерійської розвідки 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

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10 вересня 2025 року на фронтових позиціях у Харківській області був атакований ворожим дроном і загинув. Певний час вважався зниклим безвісти. Залишилися старший брат, батьки та інші близькі й дальні родичі.