На фронте погиб один из первых пластунов Николаева Владимир Яковлев

12 декабря в Николаеве состоится прощание с Владимиром Яковлевым, который погиб 10 сентября в Харьковской области. Защитник, известный как Профессор, совмещал службу в ВСУ и активное участие в Пласте.

об этом сообщили в Пласте - украинском скаутинге.

В 2019 году, будучи студентом, стал старшим пластуном и одним из инициаторов восстановления станицы Николаев. Вместе с инициативной группой восстановления местной ячейки участвовал в пластовых мероприятиях в других станицах для получения опыта, в частности в "Празднике Весны" в Херсоне и открытии пластового года в Кропивницком. Активно участвовал во внешних презентациях Пласта в Николаеве. Прошел краевой вышкол действительного членства в Херсоне в 2020 году.

Учился в общеобразовательной школе №49 города Николаева, впоследствии продолжил образование по специальности автомеханика в Николаевском профессиональном лицее строительства и сферы услуг. Высшее образование получил в 2022 году на механико-математическом факультете Николаевского национального университета им. В. А. Сухомлинского по специальности "Компьютерные науки".

Короткое время работал на заводе и в одном из отделений "Новой почты". Увлекался литературой и готовил к изданию собственную книгу фэнтези-прозы под названием "Камень".

После полномасштабного российского вторжения остался в Николаеве и занимался волонтерской деятельностью. В августе 2024 года подписал контракт и мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Службу проходил в дивизионе артиллерийской разведки 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

10 сентября 2025 года на фронтовых позициях в Харьковской области был атакован вражеским дроном и погиб. Некоторое время считался пропавшим без вести. Остались старший брат, родители и другие близкие и дальние родственники.