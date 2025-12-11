Time обрав розробників ШІ "Людьми року-2025"

У 2025 році журнал Time визнав розробників штучного інтелекту "Людьми року".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Time, яке присвятило випуск тим, хто формує розвиток сучасних ШІ-технологій.

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Журнал наголошує, що саме цього року світ чітко побачив реальну силу й масштаб впливу штучного інтелекту. Інструменти на кшталт ChatGPT вже мають сотні мільйонів користувачів, а інвестиції в інфраструктуру ШІ зростають рекордними темпами.

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Хто потрапив на обкладинку Time

На обкладинках Time з’явилися ключові лідери індустрії:

Марк Цукерберг (Meta);

Ліза Су (AMD);

Ілон Маск (X);

Дженсен Хуанг (Nvidia);

Сем Альтман (OpenAI);

Деміс Гассабіс (DeepMind);

Даріо Амодей (Anthropic);

Фей-Фей Лі (професорка Стенфорду).

Художники зобразили їх у стилі відомої фотографії "Обід на даху хмарочоса", підкресливши поєднання людини й машини у нову епоху.

"Технологічні гіганти взяли кермо історії та змінюють наше життя", — зазначає Time.

Чому архітектори ШІ стали "Людьми року"

За оцінкою журналу, ці лідери впливають не лише на IT-галузь, а й на політику, економіку та глобальні процеси. Традиція обирати "Людину року" існує з 1927-го, і цьогоріч її вперше присвячено одразу всім творцям ШІ. Минулого року звання "Людини року" отримав американський президент Дональд Трамп.

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