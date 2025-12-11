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Time обрав розробників ШІ "Людьми року-2025"

Людина року

У 2025 році журнал Time визнав розробників штучного інтелекту "Людьми року".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Time, яке присвятило випуск тим, хто формує розвиток сучасних ШІ-технологій.

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Журнал наголошує, що саме цього року світ чітко побачив реальну силу й масштаб впливу штучного інтелекту. Інструменти на кшталт ChatGPT вже мають сотні мільйонів користувачів, а інвестиції в інфраструктуру ШІ зростають рекордними темпами.

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Хто потрапив на обкладинку Time

На обкладинках Time з’явилися ключові лідери індустрії:

  • Марк Цукерберг (Meta);

  • Ліза Су (AMD);

  • Ілон Маск (X);

  • Дженсен Хуанг (Nvidia);

  • Сем Альтман (OpenAI);

  • Деміс Гассабіс (DeepMind);

  • Даріо Амодей (Anthropic);

  • Фей-Фей Лі (професорка Стенфорду).

Художники зобразили їх у стилі відомої фотографії "Обід на даху хмарочоса", підкресливши поєднання людини й машини у нову епоху.

Людина року

"Технологічні гіганти взяли кермо історії та змінюють наше життя", — зазначає Time.

Чому архітектори ШІ стали "Людьми року"

За оцінкою журналу, ці лідери впливають не лише на IT-галузь, а й на політику, економіку та глобальні процеси. Традиція обирати "Людину року" існує з 1927-го, і цьогоріч її вперше присвячено одразу всім творцям ШІ. Минулого року звання "Людини року" отримав американський президент Дональд Трамп.

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Автор: 

технології (1087) штучний інтелект (571) ChatGPT (72)
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Топ коментарі
+5
А я б їх обрала злочинцями, і скоро побачите до чого це ШІ призведе, років через 5-10. Звичайно прогрес це здорово, але… Враховуючи, що бидла і злочинної агресії в світі стає все більше, то й досягнення прогресу все більш використовується в злочинних цілях. Можете кидати в мене тапками.
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11.12.2025 21:28 Відповісти
+4
Зусиллями свого дітища можуть і гепнутись з цього даху!
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11.12.2025 21:09 Відповісти
+4
Тільки куди ці зміни заведуть?
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11.12.2025 21:10 Відповісти

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