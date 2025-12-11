Time обрав розробників ШІ "Людьми року-2025"
У 2025 році журнал Time визнав розробників штучного інтелекту "Людьми року".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Time, яке присвятило випуск тим, хто формує розвиток сучасних ШІ-технологій.
Журнал наголошує, що саме цього року світ чітко побачив реальну силу й масштаб впливу штучного інтелекту. Інструменти на кшталт ChatGPT вже мають сотні мільйонів користувачів, а інвестиції в інфраструктуру ШІ зростають рекордними темпами.
Хто потрапив на обкладинку Time
На обкладинках Time з’явилися ключові лідери індустрії:
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Марк Цукерберг (Meta);
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Ліза Су (AMD);
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Ілон Маск (X);
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Дженсен Хуанг (Nvidia);
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Сем Альтман (OpenAI);
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Деміс Гассабіс (DeepMind);
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Даріо Амодей (Anthropic);
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Фей-Фей Лі (професорка Стенфорду).
Художники зобразили їх у стилі відомої фотографії "Обід на даху хмарочоса", підкресливши поєднання людини й машини у нову епоху.
"Технологічні гіганти взяли кермо історії та змінюють наше життя", — зазначає Time.
Чому архітектори ШІ стали "Людьми року"
За оцінкою журналу, ці лідери впливають не лише на IT-галузь, а й на політику, економіку та глобальні процеси. Традиція обирати "Людину року" існує з 1927-го, і цьогоріч її вперше присвячено одразу всім творцям ШІ. Минулого року звання "Людини року" отримав американський президент Дональд Трамп.
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