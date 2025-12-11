РУС
Time выбрал разработчиков ИИ "Людьми года-2025"

Человек года

В 2025 году журнал Time признал разработчиков искусственного интеллекта "Людьми года".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Time, которое посвятило выпуск тем, кто формирует развитие современных ИИ-технологий.

Журнал отмечает, что именно в этом году мир четко увидел реальную силу и масштаб влияния искусственного интеллекта. Инструменты типа ChatGPT уже имеют сотни миллионов пользователей, а инвестиции в инфраструктуру ИИ растут рекордными темпами.

Кто попал на обложку Time

На обложках Time появились ключевые лидеры индустрии:

  • Марк Цукерберг (Meta);

  • Лиза Су (AMD);

  • Илон Маск (X);

  • Дженсен Хуанг (Nvidia);

  • Сэм Альтман (OpenAI);

  • Демис Гассабис (DeepMind);

  • Дарио Амодей (Anthropic);

  • Фэй-Фэй Ли (профессор Стэнфорда).

Художники изобразили их в стиле известной фотографии "Обед на крыше небоскреба", подчеркнув союз человека и машины в новую эпоху.

Человек года

"Технологические гиганты взяли бразды правления историей и меняют нашу жизнь", — отмечает Time.

Почему архитекторы ИИ стали "Людьми года"

По оценке журнала, эти лидеры влияют не только на IT-отрасль, но и на политику, экономику и глобальные процессы. Традиция выбирать "Человека года" существует с 1927 года, и в этом году она впервые посвящена сразу всем создателям ИИ. В прошлом году звание "Человека года" получил американский президент Дональд Трамп.

Зусиллями свого дітища можуть і гепнутись з цього даху!
11.12.2025 21:09 Ответить
Тільки куди ці зміни заведуть?
11.12.2025 21:10 Ответить
Наступного року "Людину року" буде призначати ШІ. І "Людиною року" буде призначено ШІ.
11.12.2025 21:21 Ответить
А я б їх обрала злочинцями, і скоро побачите до чого це ШІ призведе, років через 5-10. Звичайно прогрес це здорово, але… Враховуючи, що бидла і злочинної агресії в світі стає все більше, то й досягнення прогресу все більш використовується в злочинних цілях. Можете кидати в мене тапками.
11.12.2025 21:28 Ответить
А где Э-Федоров?
11.12.2025 21:29 Ответить
 
 