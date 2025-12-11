Кияни подали петицію про збереження льодової арени "Крижинка"

Мешканці столиці, батьки спортсменів, тренери та активісти зареєстрували петицію до Київської міської ради з вимогою не допустити закриття та можливого знесення льодової арени "Крижинка". Об’єкт, який понад 40 років служить базою для фігуристів та хокеїстів, можуть припинити використовувати вже 28 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Землю переоформили під забудову

За словами авторів петиції, земельну ділянку під ареною продано приватному власнику та змінено її цільове призначення. Ймовірно, на цій території планують будувати житловий комплекс або офісний центр.

Закриття арени призведе до:

зупинки тренувань сотень дітей та професійних спортсменів;

руйнування спортивної бази зимових видів спорту в столиці;

втрати можливості повноцінної підготовки для нових поколінь фігуристів та хокеїстів;

знищення унікальної спортивної інфраструктури, яку неможливо швидко відновити.

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Громада вимагає втручання міської влади

У петиції до Київради висунуто такі вимоги:

Негайне втручання та гарантування безперервної роботи арени "Крижинка". Перевірка законності зміни цільового призначення землі та відчуження будівлі.

Також пропонується:

розглянути можливість викупу об’єкта у приватного власника;

передати арену у комунальну власність міста;

запровадити заборону на демонтаж чи реконструкцію, що може знищити льодову поверхню;

створити міську програму підтримки зимових видів спорту;

забезпечити тимчасові місця тренувань для спортсменів.

Автори петиції наголошують, що у Києві й без того бракує льодових майданчиків, особливо для дитячо-юнацького спорту.

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