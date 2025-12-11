РУС
Закрытие ледовой арены Крижинка в Киеве
Киевляне подали петицию о сохранении ледовой арены "Крижинка"

Жители столицы, родители спортсменов, тренеры и активисты зарегистрировали петицию в Киевский городской совет с требованием не допустить закрытия и возможного сноса ледовой арены "Крижинка". Объект, который более 40 лет служит базой для фигуристов и хоккеистов, могут прекратить использовать уже 28 декабря.

Землю переоформили под застройку

По словам авторов петиции, земельный участок под ареной продан частному владельцу и изменено его целевое назначение. Вероятно, на этой территории планируют строить жилой комплекс или офисный центр.

Закрытие арены приведет к:

  • прекращению тренировок сотен детей и профессиональных спортсменов;

  • разрушению спортивной базы зимних видов спорта в столице;

  • потере возможности полноценной подготовки для новых поколений фигуристов и хоккеистов;

  • уничтожению уникальной спортивной инфраструктуры, которую невозможно быстро восстановить.

Читайте также: В Украине построят еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, по 300 школ и детских садов, - Зеленский. ВИДЕО

Громада требует вмешательства городских властей

В петиции к Киевсовету выдвинуты следующие требования:

  1. Немедленное вмешательство и обеспечение непрерывной работы арены "Крижинка".

  2. Проверка законности изменения целевого назначения земли и отчуждения здания.

Также предлагается:

  • рассмотреть возможность выкупа объекта у частного владельца;

  • передать арену в коммунальную собственность города;

  • ввести запрет на демонтаж или реконструкцию, которые могут уничтожить ледовую поверхность;

  • создать городскую программу поддержки зимних видов спорта;

  • обеспечить временные места тренировок для спортсменов.

Авторы петиции отмечают, что в Киеве и без того не хватает ледовых площадок, особенно для детско-юношеского спорта.

Смотрите также: Болельщики приветствуют лозунгом "Слава Украине" выступление украинских фигуристов на чемпионате Европы в Литве. ВИДЕО

Бляха, ну тут же наскрізь видно стратегію win-win.
Хай забудовник будує офісний центр, в якому 1 поверх буде льодовою ареною, а може і кількома аренами.
11.12.2025 22:31
А злі язики подейкують, що на цьому "офісному центрі" буде купол і хрест.
11.12.2025 22:42
І прихожани на коньках
11.12.2025 22:45
Та дулі. На першому поверсі, будуть дорогі генделики
11.12.2025 22:44
боксер вийде "на арену" і все порішає....
11.12.2025 22:33
Може досить витрачати під час війни кошти на всілякі елітні ЖК та ТРЦ? Може варто дозволити забудовникам лише три види робіт: будівництво укріплень, будівництво військових підприємств та відновлення пошкоджених внаслідок нальотів та обстрілів будівель?
11.12.2025 22:45
Якщо земельну ділянку вже продано, то нічого не зробиш. На жаль. Хтось грошенят підзаробив і забрав "Крижинку". Будемо її пам'ятати, залишиться в наших серцях.
