Киевляне подали петицию о сохранении ледовой арены "Крижинка"
Жители столицы, родители спортсменов, тренеры и активисты зарегистрировали петицию в Киевский городской совет с требованием не допустить закрытия и возможного сноса ледовой арены "Крижинка". Объект, который более 40 лет служит базой для фигуристов и хоккеистов, могут прекратить использовать уже 28 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Землю переоформили под застройку
По словам авторов петиции, земельный участок под ареной продан частному владельцу и изменено его целевое назначение. Вероятно, на этой территории планируют строить жилой комплекс или офисный центр.
Закрытие арены приведет к:
-
прекращению тренировок сотен детей и профессиональных спортсменов;
-
разрушению спортивной базы зимних видов спорта в столице;
-
потере возможности полноценной подготовки для новых поколений фигуристов и хоккеистов;
-
уничтожению уникальной спортивной инфраструктуры, которую невозможно быстро восстановить.
Громада требует вмешательства городских властей
В петиции к Киевсовету выдвинуты следующие требования:
-
Немедленное вмешательство и обеспечение непрерывной работы арены "Крижинка".
-
Проверка законности изменения целевого назначения земли и отчуждения здания.
Также предлагается:
-
рассмотреть возможность выкупа объекта у частного владельца;
-
передать арену в коммунальную собственность города;
-
ввести запрет на демонтаж или реконструкцию, которые могут уничтожить ледовую поверхность;
-
создать городскую программу поддержки зимних видов спорта;
-
обеспечить временные места тренировок для спортсменов.
Авторы петиции отмечают, что в Киеве и без того не хватает ледовых площадок, особенно для детско-юношеского спорта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай забудовник будує офісний центр, в якому 1 поверх буде льодовою ареною, а може і кількома аренами.