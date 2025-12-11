Киевляне подали петицию о сохранении ледовой арены "Крижинка"

Жители столицы, родители спортсменов, тренеры и активисты зарегистрировали петицию в Киевский городской совет с требованием не допустить закрытия и возможного сноса ледовой арены "Крижинка". Объект, который более 40 лет служит базой для фигуристов и хоккеистов, могут прекратить использовать уже 28 декабря.

Землю переоформили под застройку

По словам авторов петиции, земельный участок под ареной продан частному владельцу и изменено его целевое назначение. Вероятно, на этой территории планируют строить жилой комплекс или офисный центр.

Закрытие арены приведет к:

прекращению тренировок сотен детей и профессиональных спортсменов;

разрушению спортивной базы зимних видов спорта в столице;

потере возможности полноценной подготовки для новых поколений фигуристов и хоккеистов;

уничтожению уникальной спортивной инфраструктуры, которую невозможно быстро восстановить.

Громада требует вмешательства городских властей

В петиции к Киевсовету выдвинуты следующие требования:

Немедленное вмешательство и обеспечение непрерывной работы арены "Крижинка". Проверка законности изменения целевого назначения земли и отчуждения здания.

Также предлагается:

рассмотреть возможность выкупа объекта у частного владельца;

передать арену в коммунальную собственность города;

ввести запрет на демонтаж или реконструкцию, которые могут уничтожить ледовую поверхность;

создать городскую программу поддержки зимних видов спорта;

обеспечить временные места тренировок для спортсменов.

Авторы петиции отмечают, что в Киеве и без того не хватает ледовых площадок, особенно для детско-юношеского спорта.

