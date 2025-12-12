Засуджено ще 9 полонених бойовиків: серед них – охоронець кремлівського пропагандиста Прилєпіна

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще дев’ять бойовиків, які воювали проти Сил оборони України.

Одним із засуджених є 32-річний громадянин РФ, який свого часу охороняв кремлівського пропагандиста Захара Прилєпіна, а також брав участь у боях на передовій, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Засуджено охооронця Прилєпіна

Українські захисники взяли його у полон як єдиного вцілілого із штурмової групи окупантів, які атакували позиції ЗСУ під Верхньокам’янським на Донеччині у 2025 році.

До цього рашист у складі загону охорони регулярно супроводжував Прилєпіна під час його агітаційних поїздок по тимчасово захоплених районах сходу України.

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив бойовику 13 років тюрми з конфіскацією майна.

Інші засуджені - бойовики

Ще четверо зловмисників – мешканці тимчасово окупованої частини території Луганщини, які уклали контракт з Міноборони РФ. Після цього їх призначили до 4-ї та 123-ї мотострілецьких бригад країни-агресора.

У лавах окупантів зрадники штурмували позиції ЗСУ на Сіверському та Запорізькому напрямках, де згодом потрапили у полон до Сил оборони.

Інші засуджені – жителі тимчасово захопленої частини території Донецької області, які вступили до 5-ї мотострілецької бригади збройних угруповань РФ.

Після нетривалої підготовки на полігонах їх відправили наступати на Покровськ. Під час безперервних боїв у районах Лисівки та Красногорівки зрадників взяли у полон українські оборонці.

Наразі всі 8 бойовиків отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

державна зрада;

колабораційна діяльність;

участь у терористичній організації.

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