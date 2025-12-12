РУС
375 1

Осуждены еще 9 пленных боевиков: среди них - охранник кремлевского пропагандиста Прилепина

СБУ: осуждены 9 пленных боевиков, среди них — охранник Прилепина

По доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще девять боевиков, которые воевали против Сил обороны Украины.

Одним из осужденных является 32-летний гражданин РФ, который в свое время охранял кремлевского пропагандиста Захара Прилепина, а также участвовал в боях на передовой, сообщает Цензор.НЕТ.

Осужден охранник Прилепина

Украинские защитники взяли его в плен как единственного выжившего из штурмовой группы оккупантов, которые атаковали позиции ВСУ под Верхнекаменским в Донецкой области в 2025 году.

До этого рашист в составе отряда охраны регулярно сопровождал Прилепина во время его агитационных поездок по временно захваченным районам востока Украины.

С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил боевику 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие осужденные-боевики

Еще четверо злоумышленников - жители временно оккупированной части территории Луганщины, которые заключили контракт с Минобороны РФ. После этого их назначили в 4-ю и 123-ю мотострелковые бригады страны-агрессора.

В рядах оккупантов предатели штурмовали позиции ВСУ на Сиверском и Запорожском направлениях, где впоследствии попали в плен к Силам обороны.

Другие осужденные - жители временно захваченной части территории Донецкой области, вступившие в 5-ю мотострелковую бригаду вооруженных группировок РФ.

После непродолжительной подготовки на полигонах их отправили наступать на Покровск. Во время непрерывных боев в районах Лесовки и Красногоровки предатели были взяты в плен украинскими защитниками.

В данное время все 8 боевиков получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

По материалам СБУ суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • государственная измена;
  • коллаборационная деятельность;
  • участие в террористической организации.

А чому не довічне ув'язнення. За 15 років війна не закінчиться і вони знову підуть в російську терористичну армію вбивати солдат ЗСУ. Що це за вироки?
