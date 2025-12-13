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СБУ нагородила бійців 225 ОШП і їхнього командира Олега Ширяєва за спільні спецоперації

Служба безпеки України відзначила відомчими нагородами і вогнепальною зброєю бійців 225 ОШП і командира полку, Героя України Олега Ширяєва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 225 ОШП.

ширяєв

Нагородження відбулося напередодні Дня Сухопутних військ.

"Штурмовики 225 ОШП з перших днів проведення Курської операції проводять спільні операції з контррозвідниками СБУ. Завдяки ефективній взаємодії контррозвідки і військовослужбовців 225 ОШП проведено низку спеціальних заходів щодо знищення штурмових підрозділів та ДРГ противника на території Курської області рф", - повідомили в полку.

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нагорода (1379) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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