СБУ наградила бойцов 225 ОШП и их командира Олега Ширяева за совместные спецоперации
Служба безопасности Украины наградила ведомственными наградами и огнестрельным оружием бойцов 225 ОШП и командира полка, Героя Украины Олега Ширяева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 225 ОШП.
Награждение состоялось накануне Дня Сухопутных войск.
"Штурмовики 225 ОШП с первых дней проведения Курской операции проводят совместные операции с контрразведчиками СБУ. Благодаря эффективному взаимодействию контрразведки и военнослужащих 225 ОШП проведен ряд специальных мероприятий по уничтожению штурмовых подразделений и ДРГ противника на территории Курской области РФ", - сообщили в полку.
