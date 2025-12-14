Понад 1000 абонентів були знеструмлені через атаки РФ у Запорізькому районі (оновлено)
У Запорізькому районі Запорізької області внаслідок російської атаки без світла залишилися понад 1000 абонентів.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 1000 абонентів Запорізького району без світла внаслідок ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повністю знеструмлені два населених пункти, ще в одному світло зникло частково.
Повідомляється, що енергетики розпочнуть ліквідацію, як тільки дозволять безпекові умови.
Оновлення
Повідомляється, що завдяки швидкій та злагодженій роботі енергетиків у Запорізькому районі заживлено понад 1000 абонентів. Роботи тривають.
Що передувало?
Нагадаємо, зранку 14 грудня ворог атакував Запоріжжя. Унаслідок атаки є постраждалі, серед яких - діти.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль