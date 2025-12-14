Понад 1000 абонентів були знеструмлені через атаки РФ у Запорізькому районі (оновлено)

У Запорізькому районі Запорізької області внаслідок російської атаки без світла залишилися понад 1000 абонентів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"Понад 1000 абонентів Запорізького району без світла внаслідок ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повністю знеструмлені два населених пункти, ще в одному світло зникло частково.

Повідомляється, що енергетики розпочнуть ліквідацію, як тільки дозволять безпекові умови.

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Оновлення

Повідомляється, що завдяки швидкій та злагодженій роботі енергетиків у Запорізькому районі заживлено понад 1000 абонентів. Роботи тривають.

Що передувало?

Нагадаємо, зранку 14 грудня ворог атакував Запоріжжя. Унаслідок атаки є постраждалі, серед яких - діти.