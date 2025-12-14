Более 1000 абонентов остались без электричества из-за атак РФ в Запорожском районе (обновлено)

В Запорожском районе Запорожской области в результате российской атаки без света остались более 1000 абонентов.

Об этомсообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Более 1000 абонентов Запорожского района без света в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью обесточены два населенных пункта, еще в одном свет пропал частично.

Сообщается, что энергетики начнут ликвидацию, как только позволят условия безопасности.

Обновление

Сообщается, что благодаря быстрой и слаженной работе энергетиков в Запорожском районе заживо более 1000 абонентов. Работы продолжаются.

Что предшествовало?

Напомним, утром 14 декабря враг атаковал Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых - дети.