Окупанти атакували Сумщину: загинув чоловік, виникли перебої з електропостачанням

Сьогодні, 14 грудня, російські війська вкотре атакували Сумську область, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Сумська громада

По території Сумської громади зафіксовано кілька атак ударними БпЛА. Частину повітряних цілей було знищено.



Унаслідок ворожих атак виникли перебої з електропостачанням.



Зазначається. Що профільні служби діють за визначеними алгоритмами реагування – задіюються резервні рішення, енергетики проводять відновлювальні роботи.

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Великописарівська громада

Унаслідок прицільного удару ворога загинув цивільний мешканець Великописарівської громади.



Так, 62-річний чоловік їхав на велосипеді, коли його атакував ворожий дрон. Він дістав украй важкі поранення.



"Через активність ворожих російських дронів на цій ділянці було неможливо оперативно надати допомогу – чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

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