Окупанти атакували Сумщину: загинув чоловік, виникли перебої з електропостачанням
Сьогодні, 14 грудня, російські війська вкотре атакували Сумську область, унаслідок чого загинула людина.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Сумська громада
По території Сумської громади зафіксовано кілька атак ударними БпЛА. Частину повітряних цілей було знищено.
Унаслідок ворожих атак виникли перебої з електропостачанням.
Зазначається. Що профільні служби діють за визначеними алгоритмами реагування – задіюються резервні рішення, енергетики проводять відновлювальні роботи.
Великописарівська громада
Унаслідок прицільного удару ворога загинув цивільний мешканець Великописарівської громади.
Так, 62-річний чоловік їхав на велосипеді, коли його атакував ворожий дрон. Він дістав украй важкі поранення.
"Через активність ворожих російських дронів на цій ділянці було неможливо оперативно надати допомогу – чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
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