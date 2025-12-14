Оккупанты атаковали Сумщину: погиб мужчина, возникли перебои с электроснабжением

Сегодня, 14 декабря, российские войска в очередной раз атаковали Сумщину, вследствие чего погиб человек.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сумская громада

На территории Сумской громады зафиксировано несколько атак ударными БПЛА. Часть воздушных целей была уничтожена.



Вследствие вражеских атак возникли перебои с электроснабжением.



Отмечается, что профильные службы действуют по определенным алгоритмам реагирования – задействуются резервные решения, энергетики проводят восстановительные работы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский дрон попал в многоэтажку в Сумах: пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Великописаревская громада

Вследствие прицельного удара врага погиб гражданский житель Великописаревской громады.



В частности, 62-летний мужчина ехал на велосипеде, когда его атаковал вражеский дрон. Он получил крайне тяжелые ранения.



"Из-за активности вражеских российских дронов на этом участке было невозможно оперативно оказать помощь – мужчина погиб на месте", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Россияне нанесли удар беспилотниками по спортивной школе в Шостке, где тренировались дети. ФОТОрепортаж