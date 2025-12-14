Оккупанты атаковали Сумщину: погиб мужчина, возникли перебои с электроснабжением
Сегодня, 14 декабря, российские войска в очередной раз атаковали Сумщину, вследствие чего погиб человек.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Сумская громада
На территории Сумской громады зафиксировано несколько атак ударными БПЛА. Часть воздушных целей была уничтожена.
Вследствие вражеских атак возникли перебои с электроснабжением.
Отмечается, что профильные службы действуют по определенным алгоритмам реагирования – задействуются резервные решения, энергетики проводят восстановительные работы.
Великописаревская громада
Вследствие прицельного удара врага погиб гражданский житель Великописаревской громады.
В частности, 62-летний мужчина ехал на велосипеде, когда его атаковал вражеский дрон. Он получил крайне тяжелые ранения.
"Из-за активности вражеских российских дронов на этом участке было невозможно оперативно оказать помощь – мужчина погиб на месте", – говорится в сообщении.
