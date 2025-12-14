РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9536 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
238 1

Оккупанты атаковали Сумщину: погиб мужчина, возникли перебои с электроснабжением

Сумщина после обстрела

Сегодня, 14 декабря, российские войска в очередной раз атаковали Сумщину, вследствие чего погиб человек.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сумская громада

На территории Сумской громады зафиксировано несколько атак ударными БПЛА. Часть воздушных целей была уничтожена.

Вследствие вражеских атак возникли перебои с электроснабжением.

Отмечается, что профильные службы действуют по определенным алгоритмам реагирования – задействуются резервные решения, энергетики проводят восстановительные работы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский дрон попал в многоэтажку в Сумах: пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Великописаревская громада

Вследствие прицельного удара врага погиб гражданский житель Великописаревской громады.

В частности, 62-летний мужчина ехал на велосипеде, когда его атаковал вражеский дрон. Он получил крайне тяжелые ранения.

"Из-за активности вражеских российских дронов на этом участке было невозможно оперативно оказать помощь – мужчина погиб на месте", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Россияне нанесли удар беспилотниками по спортивной школе в Шостке, где тренировались дети. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумская область (3890) энергетика (2911)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Позбавити росію електропостачання і росія не зможе воювати - такий от мирний план.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:16 Ответить
 
 