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Новини Опитування про Трампа
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Рейтинг підтримки Трампа американцями впав до 42%, - опитування

Інфляція і скандали: чому падає рейтинг Трампа в США

Підтримка президента США Дональда Трампа знизилася на 3% з весни 2025 року. Серед ключових причин - економічні проблеми й репутаційні скандали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування  NBC News.

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Підтримка Трампа зменшилася на 3% з квітня 2025 року, що призвело до того, що лише 42% американців схвалюють його діяльність на посаді президента.

Республіканці також продемонстрували зниження підтримки, з 38% до 35%. Серед прихильників руху MAGA підтримка Трампа знизилася на 8% і становить 70%.

Більшість американців підозрюють обізнаність Трампа у справі Епштейна

Серед факторів, які вплинули на рейтинг, зазначають інфляцію та скандал навколо його зв'язків з Джеффрі Епштейном.

До слова, нове соціологічне опитування свідчить, що більшість американців, зокрема й виборців Республіканської партії, схиляються до думки, що президент США ймовірно знав про злочини Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його особистої причетності.

Згідно з результатами опитування Reuters-Ipsos, лише 18% респондентів вважають, що Трамп не був обізнаний про злочинну діяльність Епштейна. Натомість 60% опитаних переконані, що він, імовірно, знав про відповідні злочини.

Нагадаємо,  у листопаді рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа опустився до 38%, що є найнижчим показником з моменту його повернення до влади у січні 2025 року, повідомляє Reuters.

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опитування (2202) США (26855) Трамп Дональд (9023)
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Топ коментарі
+29
У цієї мавпи ще є рейтинг?
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15.12.2025 07:17 Відповісти
+12
У нашої теж є.
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15.12.2025 07:23 Відповісти
+12
І саме тому двічі обирали його президентом? 🤔 Дивна логіка. 😏
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15.12.2025 07:56 Відповісти

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