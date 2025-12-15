Рейтинг поддержки Трампа американцами упал до 42%, - опрос
Поддержка президента США Дональда Трампа снизилась на 3% с весны 2025 года. Среди ключевых причин - экономические проблемы и репутационные скандалы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News.
Поддержка Трампа уменьшилась на 3% с апреля 2025 года, что привело к тому, что только 42% американцев одобряют его деятельность на посту президента.
Республиканцы также продемонстрировали снижение поддержки, с 38% до 35%. Среди сторонников движения MAGA поддержка Трампа снизилась на 8% и составляет 70%.
Большинство американцев подозревают осведомленность Трампа в деле Эпштейна
Среди факторов, повлиявших на рейтинг, отмечают инфляцию и скандал вокруг его связей с Джеффри Эпштейном.
К слову, новый социологический опрос показывает, что большинство американцев, в том числе избирателей Республиканской партии, склоняются к мнению, что президент США вероятно знал о преступлениях Эпштейна, даже несмотря на отсутствие конкретных доказательств его личной причастности.
Согласно результатам опроса Reuters-Ipsos, только 18% респондентов считают, что Трамп не был осведомлен о преступной деятельности Эпштейна. Зато 60% опрошенных убеждены, что он, вероятно, знал о соответствующих преступлениях.
