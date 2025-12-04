РУС
48% европейцев считают Трампа врагом Европы, а риск войны с Россией - высоким, - опрос

Президент США Дональд Трамп

Почти половина европейцев - 48% - считают Дональда Трампа "открытым врагом" Европы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в девяти странах для французской платформы Le Grand Continent, сообщает Цензор.НЕТ.

Отношение к Трампу

По данным исследования, отношение к Трампу заметно различается между странами: так, 62% респондентов в Бельгии и 57% во Франции назвали его врагом, тогда как в Хорватии так считают 37%, а в Польше - только 19%. В то же время европейцы оценивают отношения с США как стратегически важные: 48% респондентов сказали, что ЕС должен искать компромисс с правительством США.

Угроза нападения РФ

Опрос показал также высокий уровень обеспокоенности возможностью войны: 51% считают риск открытой войны с Россией в ближайшие годы "высоким", а 18% - "очень высоким". В Польше обеспокоенность является самой высокой (77%), тогда как в Италии так думают 34%.

Оборонная способность стран ЕС

Европейцы также выражают низкую уверенность в своей обороноспособности: 69% заявили, что их страна "не очень" или "совсем не" способна защитить себя от российской агрессии.

Членство в ЕС

В то же время поддержка членства в ЕС остается стабильно высокой: 74% граждан девяти стран хотят, чтобы их страна оставалась в составе ЕС. Самая высокая поддержка зафиксирована в Португалии (90%) и Испании (89%), самая низкая - в Польше (68%) и Франции (61%).

Пять лет после Brexit решение Великобритании остаться вне ЕС большинство опрошенных оценивают как провал: 63% считают его негативным, и только 19% - положительным.

Пропаганда працює...
показать весь комментарий
04.12.2025 13:05 Ответить
Єдиний ворог у ЄС це її великий бізнес, який переніс багато виробництва в Китай вигодувавши там монстра, тепер торгує з орками незважаючи на всі ризики, навіть продає їм компоненти для озброєння хоча добре всі розуміють що може все вернутись і по ним.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:12 Ответить
Вони ще й бренди як Вольво,китайцям продали.І зараз будувати інфраструктуру,як раніше,європейські країни не можуть вже.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:22 Ответить
Трамп не хоче щоб Європа жирувала за рахунок США і ціною українських життів - звичайно що він є ворогом.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:17 Ответить
В Польші якісь дивні погляди. Трампа *******, а війни з росією бояться. І не можуть зрозуміти, що дії трампа, як ніколи, війну до них і наближують.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:19 Ответить
Війна почалася за каденцій демократів.Це вони наблизили цю війну.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:23 Ответить
і рік не минув . А початок війни в Європі стане особистим досягненням цього .... ********
показать весь комментарий
04.12.2025 13:19 Ответить
Європа без США мало що може.Варто порівняти,скільки США в місяць,бойових літаків виготовляє і скільки Європа.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:20 Ответить
потроху починають занурюватись у реальність.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:21 Ответить
Головне що саме Трампа в не США.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:27 Ответить
 
 