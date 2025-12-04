48% европейцев считают Трампа врагом Европы, а риск войны с Россией - высоким, - опрос
Почти половина европейцев - 48% - считают Дональда Трампа "открытым врагом" Европы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в девяти странах для французской платформы Le Grand Continent, сообщает Цензор.НЕТ.
Отношение к Трампу
По данным исследования, отношение к Трампу заметно различается между странами: так, 62% респондентов в Бельгии и 57% во Франции назвали его врагом, тогда как в Хорватии так считают 37%, а в Польше - только 19%. В то же время европейцы оценивают отношения с США как стратегически важные: 48% респондентов сказали, что ЕС должен искать компромисс с правительством США.
Угроза нападения РФ
Опрос показал также высокий уровень обеспокоенности возможностью войны: 51% считают риск открытой войны с Россией в ближайшие годы "высоким", а 18% - "очень высоким". В Польше обеспокоенность является самой высокой (77%), тогда как в Италии так думают 34%.
Оборонная способность стран ЕС
Европейцы также выражают низкую уверенность в своей обороноспособности: 69% заявили, что их страна "не очень" или "совсем не" способна защитить себя от российской агрессии.
Членство в ЕС
В то же время поддержка членства в ЕС остается стабильно высокой: 74% граждан девяти стран хотят, чтобы их страна оставалась в составе ЕС. Самая высокая поддержка зафиксирована в Португалии (90%) и Испании (89%), самая низкая - в Польше (68%) и Франции (61%).
Пять лет после Brexit решение Великобритании остаться вне ЕС большинство опрошенных оценивают как провал: 63% считают его негативным, и только 19% - положительным.
