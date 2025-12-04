48% європейців вважають Трампа ворогом Європи, а ризик війни з Росією - високим, - опитування

Майже половина європейців - 48% - вважають Дональда Трампа "відвертим ворогом" Європи.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у дев’яти країнах для французької платформи Le Grand Continent, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ставлення до Трампа

За даними дослідження, ставлення до Трампа помітно різниться між державами: так, 62% респондентів у Бельгії та 57% у Франції назвали його ворогом, тоді як у Хорватії так вважають 37%, а в Польщі - лише 19%. Водночас європейці оцінюють відносини зі США як стратегічно важливі: 48% респондентів сказали, що ЄС має шукати компроміс з урядом США.

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Загроза нападу РФ

Опитування показало також високий рівень занепокоєння щодо можливості війни: 51% вважають ризик відкритої війни з Росією у найближчі роки "високим", а 18% - "дуже високим". У Польщі занепокоєність є найвищою (77%), тоді як в Італії так думають 34%.

Обороноздатність країн ЄС

Європейці також висловлюють низьку впевненість у власній обороноздатності: 69% заявили, що їхня країна "не дуже" або "зовсім не" здатна захистити себе від російської агресії.

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Членство в ЄС

Водночас підтримка членства в ЄС залишається стабільно високою: 74% громадян дев’яти країн хочуть, щоб їхня країна залишалася у складі ЄС. Найвищу підтримку зафіксовано в Португалії (90%) та Іспанії (89%), найнижчу - у Польщі (68%) та Франції (61%).

П’ять років після Brexit рішення Великої Британії залишитися поза ЄС більшість опитаних оцінюють як провал: 63% вважають його негативним, і лише 19% - позитивним.

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