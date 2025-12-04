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Новини Опитування про Трампа
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48% європейців вважають Трампа ворогом Європи, а ризик війни з Росією - високим, - опитування

Президент США Дональд Трамп

Майже половина європейців - 48% - вважають Дональда Трампа "відвертим ворогом" Європи.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у дев’яти країнах для французької платформи Le Grand Continent, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ставлення до Трампа

За даними дослідження, ставлення до Трампа помітно різниться між державами: так, 62% респондентів у Бельгії та 57% у Франції назвали його ворогом, тоді як у Хорватії так вважають 37%, а в Польщі - лише 19%. Водночас європейці оцінюють відносини зі США як стратегічно важливі: 48% респондентів сказали, що ЄС має шукати компроміс з урядом США.

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Загроза нападу РФ

Опитування показало також високий рівень занепокоєння щодо можливості війни: 51% вважають ризик відкритої війни з Росією у найближчі роки "високим", а 18% - "дуже високим". У Польщі занепокоєність є найвищою (77%), тоді як в Італії так думають 34%.

Обороноздатність країн ЄС

Європейці також висловлюють низьку впевненість у власній обороноздатності: 69% заявили, що їхня країна "не дуже" або "зовсім не" здатна захистити себе від російської агресії.

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Членство в ЄС

Водночас підтримка членства в ЄС залишається стабільно високою: 74% громадян дев’яти країн хочуть, щоб їхня країна залишалася у складі ЄС. Найвищу підтримку зафіксовано в Португалії (90%) та Іспанії (89%), найнижчу - у Польщі (68%) та Франції (61%).

П’ять років після Brexit рішення Великої Британії залишитися поза ЄС більшість опитаних оцінюють як провал: 63% вважають його негативним, і лише 19% - позитивним.

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війна (1649) опитування (2193) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
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І вони НЕ ПОМИЛЯЮТЬСЯ !!!
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04.12.2025 13:01 Відповісти
+5
Ну в принципе относительно вероятности войны для опросов проведенных в сытой сонной Европе - это достаточно неплохо. И ***** сам немало для того сделал. А как показывает практика в демократических странах - запрос населения всегда реализуют политики. Как минимум имея такую социологию проще будет заниматься военным строительством.
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04.12.2025 13:00 Відповісти
+5
і рік не минув . А початок війни в Європі стане особистим досягненням цього .... ********
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04.12.2025 13:19 Відповісти
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Ну в принципе относительно вероятности войны для опросов проведенных в сытой сонной Европе - это достаточно неплохо. И ***** сам немало для того сделал. А как показывает практика в демократических странах - запрос населения всегда реализуют политики. Как минимум имея такую социологию проще будет заниматься военным строительством.
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04.12.2025 13:00 Відповісти
якби це завжди було саме так, то афд зараз не була б нафпопулярнішою партією Німеччини.
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04.12.2025 13:32 Відповісти
Дозвольте поцікавитись, а серед який німців ці нацисти такі популярні?
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04.12.2025 15:16 Відповісти
серед 25+% німців, шо мають право голосу. чи вам усіх поіменно перерахувати?
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04.12.2025 15:33 Відповісти
І вони НЕ ПОМИЛЯЮТЬСЯ !!!
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04.12.2025 13:01 Відповісти
Єдиний ворог у ЄС це її великий бізнес, який переніс багато виробництва в Китай вигодувавши там монстра, тепер торгує з орками незважаючи на всі ризики, навіть продає їм компоненти для озброєння хоча добре всі розуміють що може все вернутись і по ним.
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04.12.2025 13:12 Відповісти
Вони ще й бренди як Вольво,китайцям продали.І зараз будувати інфраструктуру,як раніше,європейські країни не можуть вже.
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04.12.2025 13:22 Відповісти
Трамп не хоче щоб Європа жирувала за рахунок США і ціною українських життів - звичайно що він є ворогом.
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04.12.2025 13:17 Відповісти
І ти, трумпівський черв*як, теж ворог нам.
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04.12.2025 15:18 Відповісти
В Польші якісь дивні погляди. Трампа *******, а війни з росією бояться. І не можуть зрозуміти, що дії трампа, як ніколи, війну до них і наближують.
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04.12.2025 13:19 Відповісти
Війна почалася за каденцій демократів.Це вони наблизили цю війну.
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04.12.2025 13:23 Відповісти
Ви мабуть дещо трампануті, що повторюєте його висери?
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04.12.2025 13:44 Відповісти
Це факти.
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04.12.2025 14:17 Відповісти
Ну, звісно, у всьому винен "сонний джо". Ми цей рефрен дуже часто чуємо з відсосної пащеки одного рудого самашечого дідугана.
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04.12.2025 15:23 Відповісти
Сонний ДЛжо обіцяв закінчити тиранію *****.А вийшло все навпаки.
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04.12.2025 15:43 Відповісти
при сонному джо лінія фронту рухалася в іншу сторону
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05.12.2025 01:56 Відповісти
В 22 році,а потім нвіюКонтрнастьуп коли підірвали ГЕС,був фактично провальним.А ще було найбільше територій захоплено і знищено і зруйнованих найбільше міст в нуль.
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05.12.2025 02:06 Відповісти
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04.12.2025 15:20 Відповісти
і рік не минув . А початок війни в Європі стане особистим досягненням цього .... ********
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04.12.2025 13:19 Відповісти
Європа без США мало що може.Варто порівняти,скільки США в місяць,бойових літаків виготовляє і скільки Європа.
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04.12.2025 13:20 Відповісти
потроху починають занурюватись у реальність.
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04.12.2025 13:21 Відповісти
Головне що саме Трампа в не США.
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04.12.2025 13:27 Відповісти
Трамп - ворог не тільки Європи, а і США!
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04.12.2025 13:40 Відповісти
І демократії, як системи, прикладом якої до Трампа були США.
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04.12.2025 13:46 Відповісти
Проблемав головах их!тампон нах не нужен для мира!о несёт для мира во всём мире только зло!
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04.12.2025 13:47 Відповісти
Только когда на место поставить путХу!!!а у него неполучится он тампон сырло!!!
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04.12.2025 13:49 Відповісти
Тихо! Несполохайте!
Кажись там починає зароджуватись мозок...
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04.12.2025 13:59 Відповісти
Ну якщо пуйло і вирішить пошугати цих задньоприводних гейропейців то спасати їх буде саме Трамп..самі то вони шугливі як карасі
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04.12.2025 14:01 Відповісти
Трамп це завербований не дуже розумний нарцис ,який весить на гачку в кривавого терориста.
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04.12.2025 14:46 Відповісти
Таке враження ,що європейці дивляться пропагандистський гівномарафон і зєліні відосіки , під час Холодної війни в Східній Європі знаходились війська країн Варшавського договору ,а на території СССР - Радянська Армія ,яка теж розсташовувалась і в деяких країна соцтабору ,а в гдр мала 500 тисячну ГСВГ ,тоді їх Західна Європа не боялась ,а тут раптом злякалась набагато меншої рашистської армії ,яка знаходиться від них за тисячі кілометрів. Трамп ,що забов'я заний вас захищати ,у вас є власні армії ,от і захищайтесь .
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04.12.2025 15:14 Відповісти
 
 