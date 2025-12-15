Атака БпЛА на Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру у П’ятихатках, Павлограді та на Синельниківщині

З вечора 14 грудня російські загарбники вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом ворога опинилися Кам'янський, Павлоградський та Синельниківський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Атака на Миколаївську громаду

На Синельниківщині російські загарбники атакували Миколаївську громаду за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків - 29 та 42 років. Сталися пожежі та пошкодження об’єктів інфраструктури.

Безпілотники атакували й Павлоград та П’ятихатки: затримуються потяги

За даними місцевої влади, БпЛА були спрямовані також на Павлоград та П’ятихатки. Внаслідок цього виникли займання, пошкоджень зазнали інфраструктура та транспортне підприємство. Наслідки цих атак ще уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони атакували Павлоград: загинула людина, ще четверо дістали поранення. ФОТОрепортаж

Як повідомляють місцеві телеграм-канали у П'ятихатках ворог вдарив по залізничному вокзалу: пошкоджена покрівля та фасад будівлі, вибиті вікна.

В "Укрзалізниці" повідомили, що низка потягів курсуватимуть з затримкою:

№6501 П'ятихатки – Кривий Ріг, наразі затримка 2 години.

№6008 П'ятихатки – Дніпро відправлення, наразі затримка 1,5 години.

№6010 П'ятихатки – Дніпро, наразі затримка 1 година.

№6016 П'ятихатки – Дніпро, наразі затримка пів години.

№6503 П'ятихатки – Рокувата, наразі затримка 20 хвилин.

Обстріл Нікопольщини з РСЗВ "Град"

По Нікопольщині агресор вдарив з РСЗВ "Град". Поцілив по Марганецькій громаді.

"За уточненими даними, через атаку на район вчора вдень постраждали троє людей: 19-річний хлопець, жінка 51 року та чоловік – 55. Всі лікуються амбулаторно", - зазначив Гайваненко

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж ночі росіяни били по Дніпропетровщині: вирували пожежі, пошкоджено будинки, заклад харчування та ЛЕП. ФОТОрепортаж