Атака БПЛА на Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура в Пятихатках, Павлограде и Синельниковском районе
С вечера 14 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом врага оказались Каменский, Павлоградский и Синельниковский районы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.
Атака на Николаевскую громаду
В Синельниковском районе российские захватчики атаковали Николаевскую громаду с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В результате удара пострадали два мужчины - 29 и 42 лет. Произошли пожары и повреждения объектов инфраструктуры.
Беспилотники атаковали и Павлоград и Пятихатки: задерживаются поезда
По данным местных властей, БПЛА были направлены также на Павлоград и Пятихатки. В результате возникли возгорания, повреждения понесли инфраструктура и транспортное предприятие. Последствия этих атак еще уточняются.
Как сообщают местные телеграм-каналы, в Пятихатках враг нанес удар по железнодорожному вокзалу: повреждены крыша и фасад здания, выбиты окна.
В "Укрзализныце" сообщили, что ряд поездов будут курсировать с задержкой:
- №6501 Пятихатки – Кривой Рог, в настоящее время задержка 2 часа.
- №6008 Пятихатки – Днепр отправление, в настоящее время задержка 1,5 часа.
- №6010 Пятихатки – Днепр, в настоящее время задержка 1 час.
- №6016 Пятихатки – Днепр, в настоящее время задержка полчаса.
- №6503 Пятихатки – Рокувата, в настоящее время задержка 20 минут.
Обстрел Никопольщины из РСЗО "Град"
По Никопольщине агрессор нанес удар из РСЗО "Град". Целью был Марганецкий район.
"По уточненным данным, в результате атаки на район вчера днем пострадали три человека: 19-летний парень, женщина 51 года и мужчина – 55. Все лечатся амбулаторно", – отметил Гайваненко
