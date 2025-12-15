РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9146 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
832 3

Атака БПЛА на Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура в Пятихатках, Павлограде и Синельниковском районе

Враг применил дроны против Пятихаток и Павлограда.

С вечера 14 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом врага оказались Каменский, Павлоградский и Синельниковский районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Атака на Николаевскую громаду

В Синельниковском районе российские захватчики атаковали Николаевскую громаду с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В результате удара пострадали два мужчины - 29 и 42 лет. Произошли пожары и повреждения объектов инфраструктуры.

Беспилотники атаковали и Павлоград и Пятихатки: задерживаются поезда

По данным местных властей, БПЛА были направлены также на Павлоград и Пятихатки. В результате возникли возгорания, повреждения понесли инфраструктура и транспортное предприятие. Последствия этих атак еще уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны атаковали Павлоград: погиб человек, еще четверо получили ранения. ФОТОрепортаж

Как сообщают местные телеграм-каналы, в Пятихатках враг нанес удар по железнодорожному вокзалу: повреждены крыша и фасад здания, выбиты окна.

В "Укрзализныце" сообщили, что ряд поездов будут курсировать с задержкой: 

  • №6501 Пятихатки – Кривой Рог, в настоящее время задержка 2 часа.
  • №6008 Пятихатки – Днепр отправление, в настоящее время задержка 1,5 часа.
  • №6010 Пятихатки – Днепр, в настоящее время задержка 1 час.
  • №6016 Пятихатки – Днепр, в настоящее время задержка полчаса.
  • №6503 Пятихатки – Рокувата, в настоящее время задержка 20 минут.

Обстрел Никопольщины из РСЗО "Град"

По Никопольщине агрессор нанес удар из РСЗО "Град". Целью был Марганецкий район.

"По уточненным данным, в результате атаки на район вчера днем пострадали три человека: 19-летний парень, женщина 51 года и мужчина – 55. Все лечатся амбулаторно", – отметил Гайваненко

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение ночи россияне били по Днепропетровщине: бушевали пожары, повреждены дома, заведение питания и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30901) Павлоград (205) Днепропетровская область (4799) Каменский район (19) Никопольский район (567) Павлоградский район (118) Пятихатки (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з Дніпра пишуть шо світла нема по 11 годин
показать весь комментарий
15.12.2025 08:26 Ответить
Вознесенськ , у нас є світло цілодобово
показать весь комментарий
15.12.2025 08:28 Ответить
На жаль більше відключають і вже давно.
показать весь комментарий
15.12.2025 08:58 Ответить
 
 