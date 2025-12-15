Атака БПЛА на Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура в Пятихатках, Павлограде и Синельниковском районе

С вечера 14 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом врага оказались Каменский, Павлоградский и Синельниковский районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Атака на Николаевскую громаду

В Синельниковском районе российские захватчики атаковали Николаевскую громаду с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В результате удара пострадали два мужчины - 29 и 42 лет. Произошли пожары и повреждения объектов инфраструктуры.

Беспилотники атаковали и Павлоград и Пятихатки: задерживаются поезда

По данным местных властей, БПЛА были направлены также на Павлоград и Пятихатки. В результате возникли возгорания, повреждения понесли инфраструктура и транспортное предприятие. Последствия этих атак еще уточняются.

Как сообщают местные телеграм-каналы, в Пятихатках враг нанес удар по железнодорожному вокзалу: повреждены крыша и фасад здания, выбиты окна.

В "Укрзализныце" сообщили, что ряд поездов будут курсировать с задержкой:

№6501 Пятихатки – Кривой Рог, в настоящее время задержка 2 часа.

№6008 Пятихатки – Днепр отправление, в настоящее время задержка 1,5 часа.

№6010 Пятихатки – Днепр, в настоящее время задержка 1 час.

№6016 Пятихатки – Днепр, в настоящее время задержка полчаса.

№6503 Пятихатки – Рокувата, в настоящее время задержка 20 минут.

Обстрел Никопольщины из РСЗО "Град"

По Никопольщине агрессор нанес удар из РСЗО "Град". Целью был Марганецкий район.

"По уточненным данным, в результате атаки на район вчера днем пострадали три человека: 19-летний парень, женщина 51 года и мужчина – 55. Все лечатся амбулаторно", – отметил Гайваненко

