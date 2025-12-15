15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка коригувала атаки окупантів по Краматорську

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яку затримали на Донеччині у травні цього року.

Як встановило розслідування, зловмисниця передавала інформацію рашистам для здійснення повітряних атак по Краматорську з використанням ракетного озброєння, дронів та керованих авіабомб, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Йдеться про 45-річну працівницю місцевого комунального підприємства, яку окупанти завербували через заборонену соцмережу "Однокласники".

Щоб залучити жінку до співпраці, російські спецслужбісти задіяли мешканця тимчасово окупованої частини регіону. Надалі воєнна розвідка РФ використовувала його як "зв’язкового" для передачі агентурної інформації.

Для виконання агентурного завдання, жінка розпитувала свого чоловіка про локації українських військ і вела спостереження з вікна власного будинку.

Найбільшу увагу вона звертала на маршрути руху військових ешелонів та локації командних штабів Сил оборони.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, який вона використовувала для "листування" з ворогом.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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