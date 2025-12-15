15 лет тюрьмы получила еще одна предательница, которая корректировала атаки оккупантов по Краматорску
По данным Службы безопасности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила агентка российской военной разведки, которую задержали в Донецкой области в мае этого года.
Как установило расследование, злоумышленница передавала информацию рашистам для осуществления воздушных атак по Краматорску с использованием ракетного вооружения, дронов и управляемых авиабомб, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Речь идет о 45-летней работнице местного коммунального предприятия, которую оккупанты завербовали через запрещенную соцсеть "Одноклассники".
Чтобы привлечь женщину к сотрудничеству, российские спецслужбы задействовали жителя временно оккупированной части региона. В дальнейшем военная разведка РФ использовала его как "связного" для передачи агентурной информации.
Для выполнения агентурного задания женщина расспрашивала своего мужа о местонахождении украинских войск и вела наблюдение из окна собственного дома.
Наибольшее внимание она обращала на маршруты движения военных эшелонов и местонахождение командных штабов Сил обороны.
Во время обысков у нее изъят смартфон, который она использовала для "переписки" с врагом.
По материалам следователей Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
