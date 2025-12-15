15 лет тюрьмы получила еще одна предательница, которая корректировала атаки оккупантов по Краматорску

По данным Службы безопасности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила агентка российской военной разведки, которую задержали в Донецкой области в мае этого года.

Как установило расследование, злоумышленница передавала информацию рашистам для осуществления воздушных атак по Краматорску с использованием ракетного вооружения, дронов и управляемых авиабомб, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Речь идет о 45-летней работнице местного коммунального предприятия, которую оккупанты завербовали через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

Чтобы привлечь женщину к сотрудничеству, российские спецслужбы задействовали жителя временно оккупированной части региона. В дальнейшем военная разведка РФ использовала его как "связного" для передачи агентурной информации.

Для выполнения агентурного задания женщина расспрашивала своего мужа о местонахождении украинских войск и вела наблюдение из окна собственного дома.

Наибольшее внимание она обращала на маршруты движения военных эшелонов и местонахождение командных штабов Сил обороны.

Во время обысков у нее изъят смартфон, который она использовала для "переписки" с врагом.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

