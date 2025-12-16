Росію визнано найменш миролюбною країною світу за Індексом миру–2025
Згідно з даними Глобального індексу миру за 2025 рік, Росія визнана найменш миролюбною країною світу, посівши останнє 163-тє місце, в першу чергу через агресію проти України, що спричинило значне погіршення її показників миролюбності та високий рівень мілітаризації.
Україна, відповідно, посіла передостанню позицію, передає Цензор.НЕТ.
Росія опустилася на найнижчу, 163, сходинку серед 163 країн
Головним чинником стало повномасштабне вторгнення в Україну, яке призвело до зростання смертності, значних військових витрат та мілітаризації. Війна призвела до значного погіршення ситуації, вплинувши на внутрішню безпеку Росії.
Топ-10 найбільш мирних країн 2025:
- Ісландія;
- Ірландія;
- Нова Зеландія.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль