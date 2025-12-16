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Новини мир
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Росію визнано найменш миролюбною країною світу за Індексом миру–2025

Росія — найменш мирна країна світу

Згідно з даними Глобального індексу миру за 2025 рік, Росія визнана найменш миролюбною країною світу, посівши останнє 163-тє місце, в першу чергу через агресію проти України, що спричинило значне погіршення її показників миролюбності та високий рівень мілітаризації.

Україна, відповідно, посіла передостанню позицію, передає Цензор.НЕТ.

Росія опустилася на найнижчу, 163, сходинку серед 163 країн

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Головним чинником стало повномасштабне вторгнення в Україну, яке призвело до зростання смертності, значних військових витрат та мілітаризації. Війна призвела до значного погіршення ситуації, вплинувши на внутрішню безпеку Росії.

Топ-10 найбільш мирних країн 2025:

  • Ісландія;
  •  Ірландія;
  • Нова Зеландія.

росія

Читайте: Відсутність реакції РФ на прогрес в "мирних перемовинах" турбує, - Науседа

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